«Что делать камчатской голытьбе?» — почему кипят страсти на полуострове

Петропавловск-Камчатский, , 04:02 — REGNUM Вслед за недавними митингами протеста на Камчатке прошел еще один, вновь вызванный недовольством действиями местной власти. Пока губернатор Владимир Илюхин возмущение граждан игнорирует, оно продолжает все больше расти. В чем причины народного гнева, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Население Камчатки убывает стремительными темпами, и примечательно, что чем выше смертность, тем меньше число уехавших. К 2031 году прогнозируется, что смертность превысит рождаемость на 1076 человек, и 612 человек составит миграционный убыток; настанет год, когда уезжать станет просто некому: Камчатка вымрет. Уже сейчас в Корякском автономном округе мужчины не доживают до 52 лет.

При низком уровне жизни цены запредельно высоки, и речь не только о некачественных услугах ЖКХ, но и продуктах питания — в некоторых местах цены на фрукты и овощи начинаются с 400 рублей, указал депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»). Депутат также обратил внимание на следующий момент:

«Населению Камчатки начисто отрезали подходы к рекам. А для нашего народа это — вопрос выживания. Мало того что федеральные структуры поставили множество ограничений, так и еще и местные рыбные олигархи, которые рыбачат на реках, понаставили постов охраны — это называется борьба с браконьерством. Бороться, конечно, надо. Но что делать нашей камчатской голытьбе, которая только в этих реках и может себе еды наловить?»

Зато для «камчатской голытьбы» власти недавно сделали щедрый жест: жители рыбного края целый месяц смогут покупать горбушу по 45 рублей за кило.

На этом фоне камчатские власти повысили себе пенсии вдвое: до 150 000. Прокуратура вынесла по этому вопросу отрицательное заключение, но потом представители ведомства сообщили, что не нашли препятствий для повышения пенсий чиновникам. Минюст в свою очередь предупреждал о росте протестов и об ухудшении благосостояния населения (ведь инициатива требует расходов), но его предупреждение проигнорировали, указывает Пучковский.

А что же происходит на Камчатке с молодежью? Читайте в статье: Камчатка встаёт на дыбы: недалеко до беды?

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