Лайнер вскладчину? Власти Приморья и Сахалина подыскивают круизное судно

Владивосток, , 08:45 — REGNUM Врио главы Приморья Андрей Тарасенко не отказался от своей идеи — заполучить в регион собственный круизный лайнер. Лайнер — вещь дорогая, поэтому врио Тарасенко позвал на помощь своего коллегу, губернатора Сахалина Олега Кожемяко. Сообщается, что региональные власти подыскивают судно совместно. За чей счет «банкет» и нужны ли сегодня жителям дальневосточных регионов такие дорогостоящие приобретения, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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В интервью ИА «Востокмедиа» Андрей Тарасенко очень подробно расписал, какая счастливая жизнь настанет у жителей Дальнего Востока вообще и Приморья в частности, когда у пирса порта Владивосток пришвартуется, сверкая огнями, белоснежный круизный лайнер.

«У нас же не было круизных судов лет 30. Последние «порезали», а капитаны и моряки по этому направлению потеряны. Теперь же надо все это восстанавливать. Капитаном круизного судна может быть только капитан с гражданством России. А таких — раз-два и обчёлся. Это нужно наработать, и у нас будет своё судно. В летнюю навигацию планируем организовать круизы на Сахалин, побережье Хабаровского края, Курильские острова, Камчатку и Хоккайдо. Здесь может быть задействован потенциал межрегионального проекта «Восточное кольцо России». Зимой, когда условия на севере Японского моря и в Охотском море не благоприятствуют туризму, наши круизные лайнеры могут заходить в порты Азии: это Фукуока, Канадзава, Ниигата, Шанхай, Далянь, Циндао, Чеджу, Пусан, Сокчо и другие — вплоть до Сингапура. Сейчас совместно с правительством Сахалинской области ведём работу по подбору и приобретению круизного судна для дальневосточной круизной линии», — рассказал врио главы Приморья Андрей Тарасенко.

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Кто будет приобретать лайнер, во сколько инициатива приморского врио обойдется жителям Приморского края, а также Сахалинской области — не сообщается. Нужен ли лайнер Приморью?

«Знаете, чем отличается «событие» от «несобытия»? Тем, что «событие» всегда имеет продолжение. Я пока даже не понимаю — о чем вообще здесь можно говорить. У нас есть две недостроенные гостиницы Hyatt — вот это событие. Это живая тема, которая с каждым днем становится все более животрепещущей. Моё мнение — гостиницы нужно достроить. И в любом случае Hyatt можно обсуждать — будут ли они достроены, не будут ли, снесут ли их, подарят или продадут, это живой и предметный разговор. Говорить о круизном лайнере, про который известно лишь, что его хотят приобрести, вряд ли можно всерьёз. Подождем развития событий», — сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Многолетнее приморское «позорище» — гостиницы Hyatt — так и стоят недостроенные, и судьба их пока неизвестна. А на строительство уже потрачено более 18 млрд рублей.

Между тем, пока неизвестно — сколько стоит «мечта врио Тарасенко» и кто за неё заплатит.

По данным портала «Круизы и лайнеры», новый морской лайнер на 2−5 тыс. человек стоит от $60 до $150 млн евро. По сегодняшнему курсу (евро 76,9 рубля) стоимость «мечты» врио Тарасенко может обойтись в кругленькую сумму от 4 млрд 614 млн рублей до 11 млрд 535 млн рублей. Но цены на портале приведены для лайнера, на котором можно совершать круизы по Черному и Средиземному морям. Нам же, в наших северных широтах, нужен лайнер с хорошим ледовым корпусом. Значит, и стоить он будет дороже.

Напомним, на приобретение жилья приморским сиротам, периодически голодающим под стенами администрации Приморья, нужно 8 млрд 500 млн рублей.

Правда, Андрей Тарасенко попросил главу государства посодействовать в решении «сиротского вопроса»: необходимо внести изменения в федеральное законодательство, чтобы сиротам предоставили право получать единовременные выплаты на приобретение жилья. Но вопрос это — долгий, хотя решать его необходимо. Так или иначе — сироты все ещё бездомные, а Hyatt, «проглотившие» 18 млрд рублей, — недостроенные.

Но, возможно, туры на приморско-сахалинском круизном лайнере будут очень востребованы у дальневосточного населения? И ведь никто не возразит: прокатиться на роскошном судне, увидеть Курилы, Камчатку, зайти в Японию и Корею, а также в Сингапур — счастье, о котором можно только мечтать.

Поскольку путешествовать предполагается, не считая Дальнего Востока, по портам Юго-Восточной Азии, посмотрим, сколько стоит средний тур на лайнере.

По данным портала «Круизный дом», 15-дневный круиз из Китая в Японию на лайнере Silver Shadow обойдётся в сумму от $7400. 15-дневный круиз по Юго-Восточной Азии — Гонконг, Китай, Сингапур — обойдется в сумму от $2119, с учетом скидки в 17%, Китай — Япония на 10 дней будут стоить от $ 1919, с учетом скидки в 19%.

При этом средняя зарплата в Китае в 2017 году составила, если считать в рублях, 242 275,81 рубля, это $3846,55. Средняя зарплата в Приморье, согласно данным портала «Труд», в 2017 году составляла 30 тыс. рублей.

Разумеется, в Приморье есть граждане, имеющие куда более весомые доходы. Например, тот же врио главы Приморья Андрей Тарасенко имеет годовой доход более 16 млн рублей. Но не один же он собирается путешествовать на лайнере? Может быть, — в компании с главой Сахалина Олегом Кожемяко, чей годовой доход в 2017 году составил 25 млн рублей?

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А вот, например, средняя зарплата учителя в Приморском крае, даже на севере, составляет 16−18 тыс. рублей. И когда власти региона указали в своих отчетах среднюю зарплату учителя в 43 тыс. рублей, а воспитателя — в 32 тыс. рублей, это вызвало такое возмущение, что чиновникам пришлось оправдываться. Учителя на профсоюзном собрании говорили о том, что для того, чтобы хоть немного приблизиться к декларируемым чиновниками доходам, им нужно вкалывать не положенные 18 часов, а все 40—50 часов.

Как видим, приморские педагоги не составят компанию врио главы Приморья в круизе по портам Юго-Восточной Азии.

Вообще, многие заявления врио главы Приморья накануне выборов вызывают стойкое ощущение, что он попросту не понимает, в какой ситуации живут, причем довольно длительное время, жители региона, которым он намерен руководить.

У многих приморцев, например, вызвало возмущение дорогостоящее мероприятие «Крылья Востока» для выпускников. Праздник, что и говорить, получился красивый. Но люди возмутились его стоимости, превысившей миллион долларов:

«Можно было 25 «гостинок» (малогабаритных квартир) для сирот купить», — писали приморцы в социальных сетях.

Комментарий Андрея Тарасенко вызвал ещё большее возмущение. Миллионер Тарасенко, имеющий годовой доход более 16 млн рублей и виллу в Испании, посоветовал приморцам «изображать богачей».

«Многие ругаются: почему мы праздники устраиваем для молодежи. А если мы будем себя считать бедными, то мы и будем бедными все время. Надо показывать, что мы счастливы и богаты. Тем более что для нашего поколения свойственно отдать последнее, чтобы дети были счастливы», — заявил Андрей Тарасенко.

Покупка лайнера — то самое, за которое нужно отдать «последнее», чтобы счастливы были уже не только дети, но и абсолютно все?

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Предполагаемый «партнер» врио главы Приморья в дорогостоящем приобретении, глава Сахалина Олег Кожемяко, судя по всему, тоже разделяет идеологию Тарасенко — в том смысле, что всем «надо изображать богатых»? Напомним, не так давно, когда весь Сахалин собирал деньги на лечение больных детей, господин Кожемяко огорошил островитян заявлением в федеральных СМИ о своём намерении построить роскошный горнолыжный курорт на курильском острове Итуруп, причем «проспонсировать» его на 70% из регионального бюджета.

Правда, после того как сахалинцы возмутились в социальных сетях, власти островного региона заявили, что рассмотрят вопрос о создании Фонда помощи больным детям. Какова судьба этого проекта — пока неизвестно.

Между тем врио главы Приморья Андрею Тарасенко следовало бы обратить внимание на куда более важные для региона вещи. В первую очередь — на состояние здравоохранения. Потому что за первые четыре месяца 2018 года Приморский край стал лидером Дальнего Востока по смертности населения: умерших в регионе оказалось на 2 583 человека больше, чем родившихся. Это средних размеров населенный пункт — вымерший населенный пункт. А жителям вымершего населенного пункта круизный лайнер ни к чему.

Возможно, проект покупки круизного лайнера и имеет под собой какую-то экономическую основу, возможно, у врио Тарасенко есть четкие расчеты, которые докажут жителям Приморья, что это приобретение принесёт региону процветание. Но, если они и есть, то временный глава Приморья их держит в секрете. Пока жители ничего, кроме совета «изображать богачей», от Тарасенко не слышали.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые четыре месяца 2018 года Дальний Восток потерял жителей больше, чем за весь 2017 год: 20 тысяч против 17,4 тыс. в 2017-м. Дальнему Востоку катастрофически не хватает аэропортов, железных дорог, портов, мостов и автомобильных дорог — всем регионам, включая Приморье и Сахалин. С 2015 года, по данным Роспотребнадзора, в ДФО не введена в эксплуатацию ни одна новая школа, а те, что есть, очень часто не отвечают элементарным санитарным требованиям. Исключение составляет Сахалин, где уже начато строительство семи новых школ, а также вспомогательных зданий. За два года планируют построить 13 зданий для учреждений образования. Причем школы строятся не только в столице, но в провинции. В Приморье же школ не хватает. Экс-губернатор Владимир Миклушевский обещал до 2016 года построить восемь новых школ, но ничего не сделал. Никто пока не слышал о том, чтобы врио главы Приморья говорил о строительстве новых школ. А про необходимость покупки лайнера жители региона слышат с января 2018 года.

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