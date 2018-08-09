Хабаровск, , 08:18 — REGNUM В свободном порту Советская Гавань появился первый резидент. Инвестор — ООО «Бункер-Порт» — намерен реконструировать и модернизировать портовую инфраструктуру Советской Гавани для увеличения перевалки грузов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ООО «Бункер-Порт» заявило о намерении провести реконструкцию портовой инфраструктуры для увеличения объёмов перевалки генеральных грузов. Инвестор также сообщает о предстоящем строительстве новых объектов в порту Советской Гавани — сооружений и подъёмно-транспортных механизмов для осуществления, хранения и перевалки навалочных грузов — зерновых сельскохозяйственных культур. Местом реализации строительства будет площадка морского порта, находящегося в бухте Окоча залива Советская Гавань.

«В строительство новых перегрузочных комплексов и реконструкцию существующих терминалов сейчас вкладываются все игроки портового бизнеса. За последние 10 лет Дальний Восток в 2,4 раза увеличил перевалку грузов в морских портах и стал одним из самых быстрорастущих морских бассейнов нашей страны. Через океанские ворота России проходит треть всех сухогрузов, по данным Ассоциации морских торговых портов России, 111 млн тонн за 2017 год, в то время как все порты России переработали 335,8 млн тонн», — рассказал директор ООО «Бункер-Порт» Денис Дубов.

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Потенциал в модернизации портового комплекса инвестор видит в числе прочего в уникальном географическом положении залива, выходящего в Татарский пролив: 28-метровые глубины позволят в будущем принимать крупнотоннажные суда грузоподъемностью до 100 000 тонн.

По данным инвестиционного портала Хабаровского края, на сегодняшний день насчитывается уже 16 претендентов на статус резидента свободного порта в Советской Гавани.

Морской порт Советская Гавань имеет один, но весьма существенный недостаток: он, в отличие от соседнего Ванино, является замерзающим портом. Грузооборот морского порта Советская Гавань в 2017 году составил 554,4 тыс. тонн. Морской порт Ванино в 2017 году переработал 29,2 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году морские порты Дальнего Востока показали умеренный рост грузооборота и умеренное развитие. При этом все стивидорные компании заявляют о нехватке железнодорожных мощностей. Все морские порты ДФО в 2017 году переработали 191,7 млн тонн грузов, что на 3,3% больше, чем в 2016 году. Одна из особенностей 2017 года — очень хорошо росли именно «малыши», то есть порты с небольшой мощностью. А вот гигантам, таким как терминал АО «Дальтрансуголь» СУЭК в Ванино, Восточный в Приморье — уже тесно на железной дороге.