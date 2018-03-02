Советская Гавань: с экономической зоной не вышло, с порто-франко получится?

Советская Гавань, Хабаровский край, , 09:22 — REGNUM В Хабаровском крае режим свободного порта будет распространен на еще один муниципалитет — Советско-Гаванский район. Соответствующие документы утвердило правительство России. Советская Гавань, некогда один из крупнейших промышленных центров Дальнего Востока, после распада СССР полностью утратила промышленность. Какими надеждами живет территория сегодня — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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В советские годы город на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае — Советскую Гавань — знали по всей стране и за ее пределами. Здесь было два крупных судоремонтных завода — «Якорь» и «Северный», военный и гражданский. При этом военный СРЗ еще и строил малый флот — баржи, морские буксиры.

В Советской Гавани работала одна из крупнейших промысловых компаний Союза — База океанического рыболовства, штатная численность которой в лучшие времена достигала 3 тыс. человек. В городе работали швейная и колбасная фабрики, молочный завод, Горпищекомбинат и много других производств. Распад СССР стал для рыбацкой, флотской и судоремонтной Гавани настоящей катастрофой — пришли в полный упадок судоремонтные заводы, полностью была уничтожена База океанического рыболовства. О том, что в городе было собственное производство продуктов питания, многие стали уже забывать.

На закате СССР в Советской Гавани начали гигантскую стройку — завод по производству комплектующих для подводных лодок. Но большая страна исчезла, а о грандиозном строительстве теперь напоминают давно заброшенные руины.

Надежды на лучшую жизнь вернулись в 2009 году, когда правительство России сообщило о создании на территории Советской Гавани ПОЭЗ — Портовой особой экономической зоны. Власти и жители делились планами, мечтали о новых рабочих местах. В Советской Гавани, впервые с момента распада СССР, началось крупное строительство — новая ТЭЦ должна была обеспечить электроэнергией новые производства, нехватка энергомощностей является одним из ключевых сдерживающих факторов для их развития.

В город потянулись инвесторы. На одного из них, крупную компанию из Таиланда, объявившую о намерении построить завод по производству сахара, в прибрежном городе возлагали особые надежды.

Однако, после шести лет обещаний и проволочек ПОЭЗ Советская Гавань была ликвидирована решением правительства РФ.

И в Советской Гавани вновь наступила тишина. Правда, неизвестно, отступился ли тайский инвестор от своих планов. Но о начале строительства пока не слышно.

Какие надежды связывают с режимом свободного порта городские власти? Этот вопрос корреспондент ИА REGNUM задал главе города Павлу Боровскому:

«В первую очередь это, конечно, надежды на развитие транспортного и промышленного узла. Советская Гавань много десятилетий была крупным промышленным городом. Мы надеемся вернуть эту славу. Строится ТЭЦ. Были задержки в строительстве, сменился подрядчик, тем не менее сейчас строительство ведется в хорошем темпе, к 2019 году стройка должна быть завершена. Значение ТЭЦ для нашего города переоценить трудно. Это и электроэнергия для производств, это и развитие железной дороги — энергия нужна для электротяги, у нас она, можно сказать, уже есть. Строительство ТЭЦ ведется в рамках указа президента России Владимира Путина «О развитии энергетики Дальнего Востока». Оно будет завершено, уже сегодня видно, что это будет очень качественный объект, построенный по последнему слову науки и техники. Отрадно, что самые передовые технологии для охраны окружающей среды для нашей ТЭЦ разработаны нашими, российскими учеными. Мы, конечно, верим и надеемся, что придут инвесторы и на наши судоремонтные заводы. Режим свободного порта уже доказал свою состоятельность, уверен, что бизнесу будет интересно здесь работать».

Несмотря на множество проблем, город Советская Гавань по итогам 2017 года вошел в сотню лучших муниципалитетов России — по версии Клуба руководителей муниципальной сферы.

Жители и власти города смогли привлечь внимание известной модели и общественного деятеля Натальи Водяновой, которая профинансировала здесь строительство детского парка.

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Сегодня у свободного порта Советская Гавань уже имеется 15 потенциальных резидентов. Это и строительство транспортно-перегрузочных комплексов, морских терминалов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств. В числе проектов, которые могут появиться в городе, — производство морепродуктов, лососевый рыбоводный завод, комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов, гидрометаллургический комбинат и другие.

«Общий объем частных инвестиций — 54 млрд рублей», — сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока.

В ведомстве уже подсчитали, что совокупный объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации за восемь лет составит 4,3 млрд рублей.

«Ранее мы уже накрыли свободным портом соседний Ванинский район. Эти районы рядом, у них и земля общая, поэтому должен быть один общий свободный порт», — уверен губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Получит ли настрадавшаяся за годы безвременья Советская Гавань развитие, которого ждет с 1991 года, — покажет время. С введением режима порто-франко, ожидаемым притоком инвесторов как нельзя более острым становится наболевший вопрос ремонта аэропорта Советская Гавань.

Напомним, аэропорт, обслуживающий отныне два порто-франко — Ванино и Советскую Гавань, — ждет капитального ремонта уже 70 лет. Строительство кровли и нового летнего накопителя профинансировал крупный угольный порт — АО Дальтрансуголь (СУЭК) — из соседнего СПВ Ванино. Что с дальнейшим ремонтом, пока не ясно — аэропорт попал в число тех десятков воздушных гаваней ДФО, до которых из-за волокиты чиновников Росавиации и Минтранса РФ не дошли 64,9 млрд бюджетных рублей в рамках Федеральной программы развития Дальнего Востока и Забайкалья.

Есть у Советской Гавани еще одна серьезная проблема.

«Эта проблема — земли Минобороны РФ. У нас таких земель много. Ведомственная принадлежность может помешать реализации инвестиционных проектов. А, как известно, вопросы с землями военных могут решаться годами. Мы надеемся, что правительство страны решит этот вопрос», — добавил глава Советской Гавани Павел Боровский.

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И это еще не все проблемы — залив Советской Гавани каждую зиму сковывают метровые льды. В те давние времена, когда в две смены работали два крупных судоремонтных завода, а суда у причальных стенок стояли «в три борта», именно интенсивный судозаход не позволял образоваться тяжелым льдам. Теперь в зимний период здесь без ледоколов не обойтись.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в режим свободного порта входят 21 муниципальный район в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке, Сахалине и Чукотке.

По мнению руководителя экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ кандидата экономических наук Максима Кривилевича, у режима свободного порта много преимуществ перед режимом ТОР.

«Главный минус ТОРов в том, что свободный порт лучше и эффективнее», — считает экономист.

Ключевыми факторами, сдерживающими развитие территорий с режимом порто-франко и ТОР, инвесторы называют нехватку энергетических мощностей, недостаточную пропускную способность железной дороги, а также — бюрократические барьеры и чехарду с ведомственной принадлежностью земель.