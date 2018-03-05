Порты ДФО: рост и развитие умеренные, железнодорожных мощностей не хватает

Хабаровск, , 08:52 — REGNUM В 2017 году порты Дальнего Востока России показали пусть и умеренный, но все-таки рост грузооборота — он вырос на 3,3% и достиг 191,7 млн тонн. При этом порты модернизируют и уделяют все большее внимание охране окружающей среды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Малыши» в ДФО растут хорошо

По данным Ассоциации морских торговых портов, рекорд по грузообороту в ДФО побил порт Владивосток — рост составил 17 млн тонн, что на 18,2% больше показателей 2016 года. 44% грузооборота морского порта Владивосток приходится на стивидорную компанию «Владивостокский морской торговый порт». В 2017 году ВМТП установил рекорд за 120 лет работы, увеличив грузооборот на 33% — до 7,5 млн тонн.

По данным пресс-службы порта, роста удалось добиться благодаря модернизации производства, увеличению ёмкости складов за счет оптимизации имеющихся площадей. Порт приобрел 24 единицы новой перегрузочной техники, увеличил мощности единовременного хранения зерновых, сократил средний срок хранения контейнеров в порту. Увеличено количество обслуживаемых регулярных железнодорожных сервисов и морских линий.

В планах на 2018 год — продолжение модернизации инфраструктуры, создание полного комплекса услуг таможенного оформления непосредственно в порту круглосуточно без выходных, сокращение времени нахождения грузов в порту до 1—2 дней.

Примечательно, что самый большой рост, в процентном выражении, продемонстрировали самые маленькие порты ДФО. В Приморье это Зарубино — 0,2 млн тонн (+72%), на Сахалине Невельск — 1,7 млн тонн (+63,8%), Шахтерск — 6,2 млн тонн (+55,6%).

Порт Восточный вырос с 68,5 млн тонн в 2016-м до 69,2 млн тонн в 2017 году. Порт Находка с 23,3 млн тонн в 2016-м увеличил грузооборот в 2017 году до 24,2 млн тонн.

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Морской порт Ванино «споткнулся» о железную дорогу

Стивидорные компании, работающие на территории морского порта Ванино, в 2017 году показали снижение грузооборота: с 30,2 млн тонн в 2016 году до 29,2 млн тонн в 2017-м.

«Камнем преткновения», по общему мнению, стала недостаточная пропускная способность железной дороги, а также нехватка тепловозов, нехватка порожнего вагонного парка.

При этом порты побережья Татарского пролива на месте не стоят, развиваются и намерены расти.

Самым заметным из действующих портов в Хабаровском крае, да и, пожалуй, во всем ДФО является специализированный угольный комплекс АО «Дальтрансуголь» (СУЭК). Это на сегодняшний день самый современный, построенный с нуля в 2008 году, портовый комплекс по перевалке угля.

На проектную мощность в 12 млн тонн порт вышел меньше чем за четыре года с начала эксплуатации — в 2012 году. Сразу после этого компания приступила к модернизации производства для достижения 24 млн тонн в год, на терминале был реализован один из самых масштабных проектов в регионе — «Развитие собственной железнодорожной инфраструктуры», проложено 3,5 км железнодорожных сетей, построена новая железнодорожная станция «Терминал-2».

"Сегодня АО «Дальтрансуголь» реализует уже третий этап развития — выход на перегрузку 35—40 млн тонн в год. Мы уже заказали для этого проекты строительства еще одного вагоноопрокидывателя, в дополнение к уже имеющимся двум, двух дополнительных линий по выгрузке угля, еще одного угольного склада. Рассматриваем вариант строительства закрытого склада», — рассказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал.

При этом в морском порту Ванино действует не только АО «Дальтрансуголь». Еще один стивидор, ОАО «Ванинский морской торговый порт», тоже снизил оборот в 2017 году — на 5,3%.

В Ванино строится еще один крупный угольный комплекс — компании «Колмар» — общим объемом 24 млн тонн в год. Специализированный терминал будет состоять из двух очередей, первую компания планирует сдать уже в 2019 году, вторую — в 2023 году.

«РУСАЛ» в конце 2017 года объявил о строительстве в Ванино специализированного портового комплекса по перевалке глинозема.

Как будут делить стивидоры железную дорогу — вопрос.

Нехватка железнодорожных мощностей — сдерживающий фактор и для новых инвесторов: чтобы построить порт, необходимо получить техусловия от железной дороги. А в условиях нехватки мощностей для уже работающих стивидоров это очень проблематично.

Правда, существует еще одна проблема, она характерна не только для портов Хабаровского края — для всего ДФО. Специализированные портовые комплексы оснащены современным оборудованием, позволяющим выгружать даже вагоны с замерзшим углем. Это и инфракрасные размораживатели, и передвижные резательные комплексы — как, например, на терминале АО «Дальтрансуголь». И простоев вагонов в таких портах не бывает. А старые порты советской постройки таким оборудованием не оснащены. В зиму-2017, отличившуюся экстремальными морозами, простои замороженных вагонов имели место, что создавало проблемы для всех стивидорных компаний, учитывая «тесноту» на железной дороге.

Снизил объемы порт Де-Кастри, с 11,5 млн тонн в 2016 году до 10,8 млн тонн в 2017-м. Также со снижением грузооборота завершил 2017 год порт Посьет: 8,2 млн тонн в 2016 году и 7,7 в 2017-м.

Напомним, в морских портах России обрабатывается почти 60% всех внешнеторговых грузов. С 2000 по 2016 год грузооборот российских морских портов, по данным ассоциации морских портов РФ, увеличился почти в четыре раза. Даже несмотря на самые сложные для экономики 2014−2015 годы, уже в 2016 году грузооборот российских портов составил 721,9 млн тонн, что на 6,7% выше к уровню 2015 года.

Порты ДФО демонстрировали уверенный, пусть и не слишком стремительный рост с 2014 года — 162,5 млн тонн, в 2015-м — 171 млн тонн, в 2016-м — 185,5 млн, в 2017-м — 191,7 млн тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года, проводя совещание в Калининграде, президент России Владимир Путин особый акцент сделал на необходимости строительства в России современных морских портовых комплексов:

«России необходимо строить современные морские специализированные терминалы, оснащенные самым современным оборудованием», — сказал глава государства.

Между тем в канун Восточного экономического форума, проходившего в сентябре 2017 года во Владивостоке, аналитики «ПортНьюс» проанализировали ситуацию со строительством специализированных морских портовых комплексов в ДФО, ежегодно заявляемых на каждом ВЭФ, и пришли к неутешительному выводу:

«Большинство терминалов существуют только на бумаге».

Из всего многообразия проектов реально на Дальнем Востоке сегодня имеется только три таких терминала — АО «Дальтрансуголь» в Ванино, Хабаровский край, АО «Восточный» и «Торговый порт Посьет» в Приморье.

Можно сказать, что реальность пополнилась еще одним терминалом в Ванино — в 2019 году первую очередь, как уже говорилось, завершит и сдаст в эксплуатацию компания «Колмар».

Под давлением общественности и властей модернизируют инфраструктуру дальневосточные порты советской постройки — в основном речь о портах Находки, где жители не первый год бьют тревогу по поводу угольной пыли. Там в начале марта подписано соглашение между властями и стивидорами, занятыми перевалкой угля, о модернизации систем пылеподавления. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко пообещал стивидорам, которые проигнорируют требования, приостановку деятельности.

В ноябре 2016 года на заседании Общественного Совета при министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края обсудили состояние и перспективы морских портов региона.

«В Хабаровском крае шесть морских портов — Ванино, Советская Гавань, Охотск, Николаевск-на-Амуре, мыс Лазарева, Де-Кастри. Мыс Лазарева давно не работает, сооружения развалены, пирс ржавый, глубины до полутора метров из-за песчаных заносов. Для эксплуатации он непригоден. Грузооборот Николаевского-на-Амуре и Охотского портов падает», — сообщил заместитель руководителя Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» Леонид Теребиж.

Развитие портовой инфраструктуры происходит преимущественно в морском порту Ванино. В октябре 2016 года терминал АО «Дальтрансуголь» погрузил на флот 100-миллионную тонну угля, что является рекордом среди дальневосточных портов для восьми лет эксплуатации комплекса.

В Ванино действует режим свободного порта, что сделало морской порт еще более привлекательным. В марте 2018 года правительство РФ своим постановлением распространило режим порто-франко и на соседнюю Советскую Гавань. Здесь «камнем преткновения» является нехватка железнодорожных мощностей и замерзающая, хотя и очень удобная и глубоководная бухта. Но местные власти уповают на строительство новой современной ТЭЦ, которая будет хорошим подспорьем и для железнодорожников, и для крупных инвесторов, которые смогут строить порты и приобрести ледокольный флот.

К концу 2018 года в Ванино ООО «Форум-ДВ» планирует завершить строительство и ввести в строй береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автоцистерн на морские суда, устранив дефицит данной услуги в развивающемся порту Ванино.

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