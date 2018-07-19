Дальнему Востоку для развития не хватает 30 млрд рублей в год: Трутнев

Хабаровск, , 05:55 — REGNUM Для того чтобы добиться уровня жизни населения на Дальнем Востоке выше среднероссийского, макрорегиону необходимо дополнительное финансирование в объеме 30 млрд рублей в год. В эту сумму не входит модернизация Транссиба и развитие ДВФУ. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал эти расходы «текущими ежегодными», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В ДФО дети учатся в аварийных зданиях: на школы денег нет. А на что есть?

На 30 млрд рублей в год, по убеждению Трутнева, возможно до 2024 года достичь уровня жизни на Дальнем Востоке по всем показателям выше среднероссийского.

Полпред сообщил, что доля прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию за последние пять лет увеличилась в 15 раз — с 2% до 30%. По словам Юрия Трутнева, по всем основным показателям, таким как развитие сельского хозяйства, рост промышленности, строительства, прирост инвестиций, Дальний Восток в 2−3 раза превышает среднероссийские показатели.

Полпред президента в ДФО отметил, что его команда так и не смогла остановить отток населения с Дальнего Востока, хотя, по его словам, он снизился в два раза. Цифры при этом не назывались. По мнению Трутнева, необходимы дополнительные меры поддержки.

Финансирование «дальневосточных разделов» в соответствующих госпрограммах полпред предложил довести до 5,5%. Также предложено продлить механизм выравнивания энерготарифов до 2028 года. При этом Юрий Трутнев обратил внимание на то, что механизм работает, бизнес им пользуется, однако прошло слишком мало времени, чтобы проекты окупились.

Упомянул полпред и поддержку туризма на Дальнем Востоке:

«Отрасль весьма капиталоёмкая, но тем не менее очень важная для ДФО, уверен, там высокий потенциал».

В приоритете остается модернизация БАМа и Транссиба. Есть прямое указание президента по этому вопросу. Цель — достижение провозной способности в 180 млн тонн. Есть определенные технологические сложности, которые государство должно решить, чтобы проекты были реализованы.

В части мер социальной поддержки прозвучало предложение увеличить материнский капитал для дальневосточных рожениц на 30% от общероссийского, понизить ставку ипотечного кредитования до 2% годовых для семей с детьми.

Не отказалось возглавляемое полпредом ведомство и от идеи выплат 1 миллиона рублей переезжающим на Дальний Восток работникам. Даже несмотря на то, что инициатива возмутила коренное население, которое убеждено, что помогать в первую очередь необходимо тем, кто родился и вырос на Дальнем Востоке. Подъемные предложено увеличить с 220 тыс. рублей до 1 млн. Также Юрий Трутнев полагает необходимым увеличить финансирование программы переселения соотечественников.

Отдельно Юрий Трутнев остановился на развитии Дальневосточного федерального университета.

«ДВФУ уже несколько тесно, там дефицит по местам для обучения и по местам для проживания около 1300 человек. Мы попросили президента России дать поручение Министерству образования и науки разработать предложения по расширению и дальнейшему развитию ДВФУ», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред подчеркнул, что реакция президента России Владимира Путина на предложения в целом положительная, он их одобряет. Сейчас все вопросы будут дорабатываться, основной доклад прозвучит в ходе ВЭФ-2018 на заседании президиума Госсовета.

Читайте также: Россия Дальний Восток теряет. Без людей территории нет — депутат Госдумы

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток России, который федеральные власти активно развивают с 2013 года, стремительно теряет население. В 2017 году отрицательное миграционное сальдо составило 17,4 тыс. человек. Только за четыре месяца 2018 года безвозвратные миграционные потери превзошли прошлогоднюю цифру и составили 20 тыс. человек. Согласно прогнозу Росстата, сделанному в конце 2017 года, отток населения из ДФО усилится в 2018-м и потери составят 30 тыс. человек в год. Но Росстат, судя по всему, ошибся: если ДФО будет терять каждые четыре месяца по 20 тыс. человек, то к концу декабря 2018 года абсолютные потери составят как минимум 80 тыс. человек. Это не считая тех, кто уехал, но пока продолжает быть прописанным в ДФО, поскольку на новом месте жительства не имеет жилья.

В настоящее время реализуется уже четвертая по счету федеральная программа по развитию ДФО. Три предыдущие провалились.

Согласно докладу Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей РФ в 2017 году», с 2015 года в макрорегионе не была введена в эксплуатацию ни одна новая школа. Особенно тяжела ситуация в Якутии, где потребность в новых школах — 231 единица. Не лучше ситуация и на Колыме, где, по словам педагогов, в школах нет ни актовых залов, ни библиотек, ни раздевалок, ни столовых. Нет и нормальных спортивных сооружений и обустроенных пришкольных территорий.

Проблема аварийного жилья за годы ускоренного развития в ДФО не только не решена — она продолжает нарастать. Более того: вместо старого аварийного жилья горе-строители возводят новое аварийное жилье, которое не продержится и несколько лет. Между тем стоимость строительства высока, а на аварийные новоделы тратятся миллиарды рублей из госбюджета. Пример — многочисленные уголовные дела в отношении руководителей строительных компаний и чиновников муниципальных администраций, которые закрывают глаза на нарушения при строительстве жилья.