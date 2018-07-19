В ДФО дети учатся в аварийных зданиях: на школы денег нет. А на что — есть?

Хабаровск, , 02:11 — REGNUM Во многих регионах Дальневосточного федерального округа школьники учатся в две смены, в некоторых регионах — в три, при этом с 2015 года в ДФО не построена ни одна новая школа. О катастрофической ситуации с дальневосточными школами рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Имеющиеся в недостаточном количестве школы в Якутии не имеют ни учительских, ни библиотек, ни раздевалок, ни столовых. В одной из школ детей отправили учиться в магазин: здание школы пришло в аварийное состояние и покрылось трещинами, его хотели было реконструировать, но в Якутии, где добывают больше всего в мире алмазов (а также нефть, газ, золото, уголь, и прочие полезные ископаемые), — денег на это не нашлось. Но в 2016 году власти обещали построить 231 новую школу.

В том же году в Приморье бывший тогда главой региона Владимир Миклушевский обещал за пять лет построить восемь современных школ, но, как следует из доклада Роспотребнадзора, с 2015 года ни одна новая школа в Приморском крае в эксплуатацию не введена. Между тем в имеющихся школах остро не хватает мест, не говоря уж о педагогах, которые в марте сего года требовали от властей повысить, наконец, зарплату. Отметим, что в этом крае то и дело проходят дорогостоящие форумы, саммиты и фестивали. В Хабаровском крае завершается строительство образцово-показательного лицея «Звездный», но с введением в эксплуатацию новых школ — та же ситуация.

В ЕАО тоже не построена ни одна новая школа, хотя губернатор Александр Левинталь и обещал, при том что известна школа, которая разваливается так, что родители боятся за жизнь и здоровье детей. Обращения в прокуратуру не помогли. В Минвостокразвития обещают новую школу в 2019—2020 годах.

О том, как обстоит дело в других регионах ДФО и какие предлагаются решения — или «решения» — читайте в статье: Развитие ДФО: дальневосточные дети обойдутся без школ и учителей?

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