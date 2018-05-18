Пятница, 18 Мая 2018 года
13:37:24 МСК

В Белоруссии доходы от малого и среднего бизнеса составили четверть ВВП

Экономика

Большая часть доходов – от малого бизнеса

Минск, 18 мая 2018, 11:55 — REGNUM  Малый и средний бизнес принесли в 2017 году 24,7% ВВП Белоруссии, сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

Согласно статистическим данным, малый бизнес принес 14,9% ВВП республики, средний — 6,7%, ИП — 2,1%. По данным на 1 января 2018 года в Белоруссии работали 236 тыс. ИП и 110 тыс. предпринимателей малого и среднего бизнеса. В указанных сегментах в 2017 году работали 1,442 млн. человек, что составило 33,5% от общей численности белорусских работников.

Читайте также: Кто расплачивается за либерализацию экономики Белоруссии?

Напомним, в Белоруссии начата либерализация экономики, которая подразумевает большую свободу для бизнеса. Эксперты считают, что новые меры могут не принести тех результатов, на которые рассчитывают белорусские власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко призвал сделать Белоруссию «привлекательной для богатых людей»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Либерализация экономики в Белоруссии: реформа и эксперимент
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить