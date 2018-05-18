В Белоруссии доходы от малого и среднего бизнеса составили четверть ВВП

Минск, , 11:55 — REGNUM Малый и средний бизнес принесли в 2017 году 24,7% ВВП Белоруссии, сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

Согласно статистическим данным, малый бизнес принес 14,9% ВВП республики, средний — 6,7%, ИП — 2,1%. По данным на 1 января 2018 года в Белоруссии работали 236 тыс. ИП и 110 тыс. предпринимателей малого и среднего бизнеса. В указанных сегментах в 2017 году работали 1,442 млн. человек, что составило 33,5% от общей численности белорусских работников.

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Напомним, в Белоруссии начата либерализация экономики, которая подразумевает большую свободу для бизнеса. Эксперты считают, что новые меры могут не принести тех результатов, на которые рассчитывают белорусские власти.

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