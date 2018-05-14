Министерство сплошных разочарований: 5 лет деятельности Минвостокразвития

Владивосток, , 12:24 — REGNUM По мнению ведущего политолога, директора Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрия Коломейцева, пять лет деятельности Минвостокразвития принесли Дальнему Востоку весьма посредственные результаты. Ни нового реального продукта, ни новых реальных рабочих мест ДФО так и не увидел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Федеральная политика по развитию ДФО провалена: учёный

По мнению эксперта, сама идея создания министерства, которое, по замыслу, должно было заниматься развитием стратегического, но экономически отстающего региона, очень верная. В ведущих странах АТР тоже существуют целые министерства и ведомства, которые занимаются выравниванием социально-экономического пространства путем создания новых производств в депрессивных регионах. Однако пять лет существования Минвостокразвития нам, дальневосточникам, дали весьма промежуточные, посредственные результаты.

«Развитие любой территории видится в привлечении новых инвестиций, причем, сторонних, не государственных (поскольку это неэффективно и затратно) и не инвестиций со стороны внутреннего дальневосточного бизнеса (поскольку в этом случае мы наблюдаем лишь перенос имеющихся мощностей из городов в созданные за их пределами зоны). В последнем случае нового, реального прибавочного продукта, новых, реальных рабочих мест мы не увидим. Мы их и не видим», — полагает Юрий Коломейцев.

Читайте также: Развитие ДФО: структур по привлечению инвестиций много, а где деньги?

«Общаясь со многими предпринимателями из местного, дальневосточного бизнеса, которых «перевезли» в ТОРы или свободный порт, понимаешь, что они, в большинстве своем, никуда переезжать не хотели. Здесь мотивирующим фактором является освобождение резидентов от ряда налогов в течение первых пяти лет. Правда, когда инвестор приезжает на новую территорию, он вдруг обнаруживает, что бизнес ему предстоит строить в «чистом поле»: дорог нет, коммуникаций нет, вообще ничего нет, а создание всего этого потребует привлечения немалых ресурсов. В итоге государство теряет потенциальные налоги от дохода и деятельности многих предприятий, а инвестор — время и средства. И это при том, что, повторю, экономический эффект от такой деятельности для Дальнего Востока — минимальный», — продолжил эксперт.

Читайте также: Вложения в ТОРы и СПВ масштабны, эффекта — минимум: СП РФ

«Куда сложнее на Дальнем Востоке с привлечением иностранных инвестиций. Если иностранные инвесторы здесь и реализуют свои проекты, то, как правило, это те, кто имеет здесь своих партнеров из числа российских предпринимателей. Однако таких совсем немного, учитывая, что на Дальнем Востоке, по сравнению с центральной частью России или со странами АТР, население мизерное и субъектов предпринимательства тоже «с гулькин нос». Из этого следует, что основной задачей Минвостокразвития должно было бы стать привлечение иностранных инвесторов в ДФО. Только такая деятельность смогла бы оправдать амбициозные планы федерального центра по развитию Дальнего Востока, масштабные затраты, принести ощутимый эффект. Но особых успехов мы пока на этом поприще не увидели», — сказал политолог.

Читайте также: Порто-франко Дальнего Востока в деле и на бумаге: треть инвестиций дутые?

Эксперт явно видит огрехи в работе ведомства, бюрократию и российскую волокиту.

«Особенно неверным шагом, на мой взгляд, является и то, что главные офисы Минвостокразвития, агентств и корпораций, входящих в его структуру, расположены в Москве. Это объясняли необходимостью тесной координации с правительством РФ, нехваткой управленческих кадров на Дальнем Востоке… Но на деле получилось, что все эти московские ведомства проводят социологические исследования в ДФО, чтобы узнать о проблемах в каждом из 9 субъектов. И на это расходуются внушительные государственные средства. Более того, как показала практика, добытые московскими ведомствами знания не используются далее, либо используются неэффективно. На основе полученных данных государство не разрабатывает «кейсы» и инвестпредложения, не работает по крупным зарубежным компаниям. Бывали случаи и в моей практике, и даже со слов вице-премьера Юрия Трутнева, когда иностранный инвестор приезжал в ДФО со своим проектом, но везде получал отказы. Речь об австралийском фермере, который решил наладить в Приморье производство говядины, но пять раз получил отказ в получении земли. И понадобилось вмешательство вице-премьера, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Что мы видим? Что масштабный чиновничий аппарат, тратящий на свое содержание огромные средства, явно показывает инвестору. Что это он должен «напрячься», чтобы попасть в ДФО. Но если мы хотим сделать Дальний Восток действительно развитым, то должно быть ровно наоборот: «напрягаться» должны чиновники. Подводя итог, скажу, что Минвостокразвития очень хорошо смогло проинформировать окружающий мир о Дальнем Востоке. Но и только. Да, иностранные инвесторы знают, что на свете есть Дальний Восток, знают про наши ТОРы и порто-франко. Но Дальнему Востоку пора уже заниматься конкретными делами», — сказал Юрий Коломейцев.

Читайте также: Консервация — непозволительная роскошь: глубинка не подлежит ремонту?

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Министерства по развитию Дальнего Востока на протяжении всех пяти лет со дня его основания подвергается критике многочисленных экспертов. Практически все программы, которые ведомство заявляло как «инструменты, способные в кратчайшее время превратить ДФО в экономически процветающий регион», провалились. Программа «Дальневосточный гектар, в рамках которой Минвостокразвития со ссылкой на опросы ВЦИОМ, обещало в 2016 году 30 млн переселенцев из других регионов России, провалилось. Эксперты — дальневосточники прогнозировали это еще на стадии обсуждения программы. Но дальневосточников никто не слушал.

Согласно аудиту Счетной палаты России, экономических эффект от создания ТОРов и СПВ для регионов ДФО оказался минимален, а затраты на их создание слишком масштабны. Аудиторы СП РФ признали недостоверной и финансовую отчетность Минвостокразвития за 2016 год.

Эксперты ОНФ, проведя мониторинг отчетности федеральных министерств и ведомств на государственном портале госпрограмм, выяснили, что Минвостокразвития не отчиталось о 88% своей деятельности с 2015 по 2017 годы.

Дальний Восток покидает местное население, главными причинами люди называют очень дорогую жизнь, отсутствие достойной работы, низкий уровень жизни, высокие цены на услуги ЖКХ, плохую медицину, плохие дороги, транспортную недоступность, когда на обычный отпуск приходится копить несколько лет.