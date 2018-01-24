Вложения в дальневосточные ТОРы и СПВ масштабны, эффекта — минимум: СП РФ

Владивосток, , 08:55 — REGNUM Объём совокупной задолженности резидентов ТОСЭР в консолидированный бюджет регионов по итогам девяти месяцев 2017 года составил 22,4 млн рублей, Свободного порта Владивосток — 70,5 млн. Такие данные представлены в отчёте Счётной палаты РФ, проанализировавшей состояние и наполнение бюджетов регионов ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом за 2017 год долг резидентов ТОСЭР, по данным СП РФ, вырос на 36,5%, в том числе по налогу на имущество организаций — на 122,7%. Компании, пользующиеся льготами, предоставляемыми режимом «Свободный порт Владивосток», увеличили долг в бюджеты с 2,7 млн рублей на 67,8 млн, при этом по налогу на прибыль объем задолженности сократился на 2,6 млн рублей.

В целом дальневосточные регионы получили от 186 компаний, зарегистрированных на территориях опережающего развития на 1 октября 2017 года, 1,93 млрд рублей налогов — в четыре раза больше, чем в 2016 году. Поступления от резидентов СПВ (316 организаций) составили 4,3 млрд рублей, половина из них (почти 2,2 млрд) — получены от налога на прибыль организаций. Львиную долю денег от участников «Свободного порта Владивосток» (92,9%) получил Приморский край. В целом же доходы от резидентов СПВ, констатировали в Счётной палате, по сравнению с 2016 годом выросли в восемь раз. Если посчитать выпадающие из-за налоговых льгот доходы, то эти суммы также значительны: для ТОСЭР, по данным налоговых органов на 1 октября 2017 года, это 849,7 млн рублей, для СПВ — почти 40 млн.

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«Субъектами ДФО отмечаются проблемы, связанные с прогнозированием результатов и последствий функционирования ТОСЭР и СПВ, — констатировали в Счётной палате. — По данным регионов, не налажено информационное взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и государственных компаний, осуществляющих свою деятельность на данных территориях, в части предоставления сведений о долгосрочных планах деятельности с указанием производственных показателей, территориального размещения объектов, о перспективных планах развития, что, по мнению органов исполнительной власти регионов ДФО, также оказывает влияние на достоверность формирования прогнозов социально-экономического развития регионов и, соответственно, на доходную часть их консолидированных бюджетов».

В СП РФ пришли к выводу, что пока создание ТОСЭР и СПВ на территории Дальнего Востока какого-либо значительного влияния на состояние консолидированных бюджетов субъектов ДФО не оказало: поступающие оттуда доходы незначительны, их доля в 2017 году — 1,085%. В разрезе регионов удельный вес уплаченных резидентами льготных территорий налогов значительно дифференцирован, но также невелик — от 0,08% в Амурской области до 3,4% в Приморском крае.

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Что касается вложений в развитие территорий опережающего развития и земель, получивших статус свободного порта Владивосток, то на создание для них инфраструктуры потрачено из консолидированных бюджетов регионов ДФО с 2015 года уже 1,7 млрд рублей. Совсем не отчисляла средств на эти цели Амурская область, в 2016—2017 годах не вкладывались Сахалин, Чукотка и Еврейская автономия, за девять месяцев прошлого года не перечисляла средств Якутия. В Счётной палате, кстати, констатировали, что на ТОСЭРы и СПВ регионы потратили меньше, чем планировалось: изначально предполагалось, что в территории опережающего развития к 2017 году будет вложено 5,8 млрд рублей. Отличилась Камчатка, которая в прошлом году вложила только 1,7% от запланированных средств: на финансирование инфраструктуры ТОСЭР «Камчатка» выделено 5,1 млн рублей при планируемых 299,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, за счёт реализации новых проектов на территориях опережающего развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток (СПВ) Дальневосточный регион может получить дополнительные 13,8 млрд рублей инвестиций, обещало в декабре 2017 года Минвостокразвития РФ. Согласно заявкам, полученным АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с 11 по 17 декабря, столько в общей сложности собираются вложить бизнесмены в новые предприятия.

Напомним, в восьми регионах ДФО (кроме Магаданской области) создано 18 ТОСЭР. К свободному порту Владивосток относятся территории муниципальных образований Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Сахалинской области, Чукотского АО.

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