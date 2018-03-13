СМИ Дагестана опровергли информацию о визите Николая Патрушева

Махачкала, , 15:44 — REGNUM Сообщения о визите в Дагестан секретаря Совбеза России Николая Патрушева не подтвердилось. По официальной информации, 13−14 марта он должен с консультациями по вопросам безопасности присутствовать в Белоруссии, пишет ТАСС.

Предположения о том, что Патрушев прибудет вместе с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 13 марта, в Махачкалу, высказали местные СМИ после того, как в городе с утра был перекрыт центр, включая улицы, прилегающие к главной площади дагестанской столицы, а на одном из домов даже был замечен снайпер.

«Горожане успели заметить снайпера на крыше одного из домов на улице Дзержинского. Были предположения, что предпринятые беспрецедентные меры безопасности могут быть связаны с предстоящим приездом в республику секретаря Совбеза России Николая Патрушева, однако, на данный момент, эта информация не подтверждается», — пишут «Махачкалинские известия».

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Как сообщало ИА REGNUM, визит главы государства в Дагестан начался днем 13 марта. По данным пресс-службы Владимира Путина, он намерен встретиться с представителями общественности и провести совещание о перспективах развития Дагестана.

Напомним, последний раз в Дагестане Путин побывал в 2008 году. Во время поездки президент посетил селение Ботлих, где размещалась 33-яя отдельная мотострелковая горная бригада. По итогам визита в республику Владимир Путин дал поручение активизировать газификацию Ботлихского и Цумадинского районов республики и подготовить предложения по строительству автодороги, которая проходит через эти районы с точки зрения возможности сделать ее «еще одним коридором выхода на Грузию».