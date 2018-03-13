Владимир Путин прибыл в Дагестан и провел ряд встреч

Махачкала, , 19:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Дагестан. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

В Махачкале главу государства встретил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

Затем Путин отправился на встречу с представителями общественности Дагестана. На встрече президент подчеркнул, что специально перед совещанием с руководством Дагестана приехал к местным жителям, чтобы обсудить с ними актуальные проблемы.

Во встрече с главой государства приняли участие представители общественности, в частности из Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана.

После встречи с общественностью Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана

В ходе совещания Путин отметил, что по целому ряду направлений в 2017 году в Дагестане отмечается положительная динамика. Так, промышленное производство в 2017 году увеличилось на 15,7% по сравнению с 2016 годом. При этом обрабатывающий сектор вырос ещё больше — на 19,5%. Эта тенденция сохраняется и в текущем году.

Но при этом Путин напомнил, что такой рост связан исключительно с увеличением заказов по линии оборонной промышленности.

Рост сельскохозяйственного производства составил 5,1%, что выше среднероссийского уровня.

Однако в Дагестане по-прежнему много проблем. Это и высокая по сравнению с остальной Россией безработица, более низкий средний уровень зарплат чем в среднем по РФ. Кроме того Дагестан является дотационным регионом, хотя его экономический потенциал велик.

После совещания Путин отдельно встретился с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым. Предметно обсуждалась социальная повестка дня Дагестана.