Биткоин снова пошёл на снижение

Москва, , 10:36 — REGNUM Криптовалюта биткоин продолжает свой путь взлётов и падений. Начавший восстанавливаться после резкого падения в середине декабря биткоин снова сдаёт свои позиции. Так, за последние сутки курс криптовалюты упал почти на 16%.

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28 декабря по состоянию на 09:14 по московскому времени биткоин торговался возле отметки снизился до $14,2 тыс. Напомним, днём ранее стоимость биткоина установила локальный максимум в $16,9 тыс.

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Добавим, что сегодня, 28 декабря, на бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 13%, до 14,25 тысячи долларов, на GDAX — на 6,3% (до 14,43 тысячи долларов).

При этом аналитики продолжают отмечать волатильность рынка криптовалют, в частности биткоина.

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«Никто не знает предельной стоимости этого базового актива. Мы не можем предсказать, будет ли он стоить ноль долларов или миллион долларов, или что-то между этими уровнями», — рассказал президент American Institute for Economic Research Эдвард Стрингем в интервью агентству Блумберг.

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Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 декабря стоимость биткоина выросла в среднем на 12%.