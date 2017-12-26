Эксперт Morgan Stanley: Реальная цена биткоина — $0

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Согласно расчётам финансового аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта, реальная стоимость биткоина равняется $0, сообщает 25 декабря журнал Business Insider.

Джеймс Фосетт в аналитической записке, направленной клиентам банка, отметил, что сам биткоин невозможно приравнивать к настоящей валюте, однако его условно можно считать «цифровым золотом». Впрочем, данная криптовалюта не является и аналогом настоящего золота.

Аналитик Morgan Stanley обращает внимание на несоответствие, когда за последний месяц объем торгов по биткоину составил около $3 млрд, в то время как оборот настоящей валюты на рынке за тот же период составил $5,4 трлн.

По словам эксперта, если криптовалютой никто не будет пользоваться в качестве платежного средства, то ее стоимость будет равна нулю.

«Если никто не будет расплачиваться биткоином, тогда его стоимость будет равна нулю», — заявил Фосетт.

Напомним, 25 декабря цена биткоина на бирже Bitfinex составила $13,53 тыс. После максимального взлета в цене до почти $20 тыс. 17 декабря стоимость биткоина продолжает постепенно снижаться, аналитики рынка криптовалют полагают, что цена биткоина продолжает падать в ожидании планируемой смены протокола криптовалюты.

Читайте также: Цена биткоина падает в ожидании смены протокола

Читайте развитие сюжета: Курс биткоина держится у отметки $15 тыс