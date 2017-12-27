Новгородский губернатор рассказал президенту о городе нелегалов

Москва, , 19:12 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавлявший рабочую группу Государственного совета по повышению инвестиционной привлекательности регионов, сегодня, 27 декабря, на заседании Госсовета затронул тему борьбы с «серым» бизнесом на примере города Пестово в Новгородской области.

«Из 12 тысяч трудоспособного населения шесть тысяч работали на предприятиях, которые не зарегистрированы. Благодаря поддержке прокуратуры 500 из них нам удалось официально оформить буквально за последние несколько месяцев, и эти люди стали получать официальную зарплату. Отмечу, что общий объём недополученных доходов только местного бюджета по налогу на доходы физических лиц от так называемого теневого сегмента может составить порядка 90 млн рублей — это 1/6 часть всех доходов муниципального района», — подчеркнул Никитин.

«Мы не можем допустить, чтобы теневой сектор разрушал конкурентную среду, ставил в неравное положение тех, кто честно ведёт своё дело. Поэтому мы предлагаем ужесточить ответственность за незаконное предпринимательство», — отметил губернатор Новгородской области.

Напомним, что город Пестово — районный центр Новгородской области. Большинство населения здесь работает в сфере деревообработки и деревянного домостроения. Местные бизнесмены строят дома и бытовки не только в Новгородской области, но и в соседних регионах, получая за это хорошие доходы — настолько, что районный центр прозвали «деревней миллионеров».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент России Владимир Путин провёл заседание Государственного совета, посвящённое мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

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