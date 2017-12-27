Путин назвал регионы, которые лучше всего привлекали инвестиции

Москва, , 15:54 — REGNUM Рост объема инвестиций в основной капитал на уровне 40% был зафиксирован в 2017 году в десяти субъектах РФ, сообщил 27 декабря президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, выступление приводится на официальном сайте Кремля.

«Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что, несмотря на отдельные успехи в регионах в целом по России, показатель прироста инвестиций в основной капитал снижается. Поэтому наращивание инвестиций и повышение предпринимательской активности становится не только экономической, но и политической задачей.

«Это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и доходной налоговой базы региона, но это и в полном смысле этого слова задача политическая, потому что именно это создает реальные ресурсы», — сказал президент.

По словам Путина, развитие страны на новом этапе потребует того, чтобы перенимать самый передовой опыт по привлечению инвестиций, а также в целом улучшения делового климата.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Владимир Путин предложил продлить амнистию для капитала, переведенного из-за границы в Россию, и освободить бизнесменов, закрывающих дела за рубежом, от налога в 13%.

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