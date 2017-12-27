Путин призвал регионы России не набирать новые долги

Москва, , 15:57 — REGNUM Один из факторов инвестиционной привлекательности регионов России — это их финансовая устойчивость. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, сообщается на сайте Кремля.

«Инвесторы, бизнес доверяют тем регионам, которые способны выполнять свои обязательства, проводят ответственную, сбалансированную бюджетную политику, не допускают закредитованности», — отметил он.

Путин напомнил, чтобы укрепить финансовое положение регионов, дать им дополнительные ресурсы для решения текущих и перспективных задач, запущена программа реструктуризации бюджетных кредитов.

«Но чрезвычайно важно, и хочу об этом напомнить ещё раз: регионы — участники программы обязуются сократить коммерческую долговую нагрузку, дефицит своих бюджетов. Прошу отнестись к этому серьёзно, обращаю на это ваше внимание», — подчеркнул президент.

Те ресурсы, которые получают субъекты РФ, должны вести к оздоровлению финансов в регионах.

«Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму. Хочу, чтобы все услышали», — заявил Путин.

Соответствующим министерским ведомствам поручено регулярно докладывать, как идёт работа по оздоровлению финансов регионов Российской Федерации, напомнил президент.

«Все обязательства, взятые в рамках соглашений о реструктуризации, должны выполняться в полном объёме. Будем рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств», — предупредил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета. Заседание посвящено мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Напомним, реструктуризация бюджетных кредитов регионов России начнется с 1 января 2018 года. Программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов рассчитана на 7—12 лет.

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