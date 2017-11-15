Магазины Москвы проверят на наличие контрафактного алкоголя

Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве перед новогодними праздниками магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя перед Новым годом, сообщается на портале мэра Москвы.

Выявлять места продажи некачественного алкоголя будут выявлять по жалобам горожан. Кроме того, пройдут рейды в магазинах, в которые ранее привлекались к ответственности за продажу контрафактного алкоголя.

Рейды будут проводить сотрудники полиции, специалисты столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и департамента торговли.

За прошлые годы больше всего нарушений при продаже алкогольной продукции выявлено в Восточном АО и в Троицком и Новомосковском АО (ТиНАО). Поэтому именно с этих административных округов начнутся проверки.

Затем рейды пройдут в других административных округах Москвы.

Если жители столицы обнаружили магазин, торгующий некачественным или нелегальным алкоголем, они могут обратиться в полицию и управление Роспотребнадзора.

Кроме того, проверить, есть ли у магазина лицензия на продажу алкоголя, можно на портале открытых данных.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начнет проверку сообщений о вероятности увеличения цен на шампанское перед новогодними праздниками. Ранее некоторые СМИ сообщали, что цены на праздничные шипучие напитки к концу декабря вырастут на 10−15%.

Напомним, летом 2017 года была увеличена ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции физическим лицам. За незаконную реализацию слабоалкогольной продукции (например, пиво) сумма штрафа составляет 30−50 тыс. рублей. За нелегальную продажу крепкого алкоголя штраф 100−200 тыс. рублей.

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