Среда, 1 Ноября 2017 года
11:54:04 МСК

Производителей коньяка и шампанского проверят в России

Экономика

Контролирующие ведомства по результатам проверок примут меры в отношении недобросовестных производителей

Москва, 1 ноября 2017, 10:59 — REGNUM  В Российской Федерации перед новогодними праздниками пройдут внеплановые проверки производителей и продавцов игристых и шампанских вин, коньяков и бренди. Соответствующие поручения вице-премьер РФ Александр Хлопонин дал Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору, Роскачеству и Генпрокуратуре. Об этом рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера.

В настоящее время, по данным РАР, объем поддельного коньяка на российском рынке составляет примерно 60%. Так, за 9 месяцев текущего года из 99 проверенных лабораториями РАР образцов коньяка 40 не соответствуют ГОСТу.

Что касается шампанского, то здесь ситуация несколько иная: его производство упало практически на 16%, однако растет производство игристых вин — газированной смеси воды, спирта, красителей и ароматизаторов.

Отмечается, что контролирующие ведомства по результатам проверок примут меры в отношении недобросовестных производителей и продавцов популярных напитков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить