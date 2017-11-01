Производителей коньяка и шампанского проверят в России

Москва, , 10:59 — REGNUM В Российской Федерации перед новогодними праздниками пройдут внеплановые проверки производителей и продавцов игристых и шампанских вин, коньяков и бренди. Соответствующие поручения вице-премьер РФ Александр Хлопонин дал Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору, Роскачеству и Генпрокуратуре. Об этом рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера.

В настоящее время, по данным РАР, объем поддельного коньяка на российском рынке составляет примерно 60%. Так, за 9 месяцев текущего года из 99 проверенных лабораториями РАР образцов коньяка 40 не соответствуют ГОСТу.

Что касается шампанского, то здесь ситуация несколько иная: его производство упало практически на 16%, однако растет производство игристых вин — газированной смеси воды, спирта, красителей и ароматизаторов.

Отмечается, что контролирующие ведомства по результатам проверок примут меры в отношении недобросовестных производителей и продавцов популярных напитков.