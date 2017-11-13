Понедельник, 13 Ноября 2017 года
19:21:12 МСК

ФАС проверит сообщения о повышении цен на шампанское к Новому году

Экономика

Ранее СМИ сообщали о вероятности роста цены на этот напиток на 10-15%

ФАС проверит сообщения о повышении цен на шампанское к Новому году
Новый год

Москва, 13 ноября 2017, 17:56 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начнет проверку сообщений о вероятности увеличения цен на шампанское перед новогодними праздниками, сообщил 13 ноября журналистам представитель контрольно-финансового управлении ФАС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что цены на праздничные шипучие напитки к концу декабря вырастут на 10−15%.

Эту информацию специалисты ФАС намерены проверить на наличие нарушений нарушений антимонопольного законодательства и на предмет сговора.

Стоит отметить, что ранее представители винодельческих компаний опровергли слухи о повышении цен на шампанское к новогодним праздникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был обнаружен мёртвым в собственном доме. Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Читайте ранее в этом сюжете: Накануне гибели Тимофея Кураева ФАС Крыма обвинили в лоббизме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с монополизацией в экономике

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить