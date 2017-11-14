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В Венесуэле рекордно сокращена суточная добыча нефти

Экономика

В сентябре показатели превышали октябрьские значения на 130 тыс. баррелей

Каракас, 14 ноября 2017, 07:37 — REGNUM  В октябре 2017 года суточный объем добычи нефти в Венесуэле снизился до 1,95 млн баррелей. Показатель упал ниже отметки в 2 млн баррелей впервые с 1989 года, сообщает агентство EFE.

Согласно ноябрьскому отчету Организации стран-экспортеров нефти, куда вошли данные государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, в сентябре текущего года показатели превышали октябрьские значения на 130 тыс. баррелей.

В 2015 году суточный объем добычи нефти в Боливарианской Республике был больше на 699 тыс. баррелей.

Напомним, что именно нефть является основой экспорта Венесуэлы. Сокращение цен на сырье на мировом рынке в 2014 году вызвало в стране обострение социально-экономической и потитической обстановки. Кризис сопровождается нехваткой товаров и инфляцией.

Так, в начале ноября поступила в обращение новая банкнота достоинством в 100 тыс. боливаров. Кроме того, пятый раз за год была увеличена минимальная зарплата. Она составила 177,5 тыс. боливаров — рост показателя составил 30%.

По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, в 2017 году инфляция в Венесуэле составит уровне 652,7%, а в 2018 году превысит 2300%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году мировой спрос на нефть должен вырасти до 96,94 млн баррелей в сутки. В докладе ОПЕК отмечено, что пересмотр прогнозов связан с увеличивающимися потребностями в сырье Китайской Народной Республики.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов

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