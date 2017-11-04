Новое нефтяное месторождение «спасет» Мексику

Веракрус, Мексика, , 04:11 — REGNUM Крупное нефтяное месторождение в мексиканском штате Веракрус поможет вывести нефтяную отрасль страны из рецессии, передает Associated Press.

Согласно заявлению государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (PeMex), легко добываемые запасы месторождения составляют около 350 млн баррелей нефти из 1,5 млрд.

Отмечается, что месторождение находится близко от существующей производственной и трубопроводной инфраструктуры — PeMex надеется, что это позволит начать добычу нефти из месторождения в ближайшее время.

В настоящий момент нефтяная отрасль Мексики находится в состоянии рецессии — средняя ежедневная добыча нефти с июля 2017 года не превышает 2 млн баррелей в день, что соответствует 22-летнему минимуму.

Напомним, крупнейшее нефтяное месторождение в Мексике было обнаружено на побережье штата Веракрус, вблизи города Косамалоапан.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже назвал месторождение «самым значимым» из тех, что были обнаружены на за последние 15 лет.

Читайте также: В Мексике найдено крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа