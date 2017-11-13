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ОПЕК скорректировала прогноз спроса на нефть в 2017 году

Экономика

«Оценка спроса на нефть в мире на 2017 г. была пересмотрена»

Вена, 13 ноября 2017, 15:57 — REGNUM  Спрос на нефть в мире в 2017 году повысится до 96,94 млн баррелей в сутки. Об этом, как передает RT, говорится в докладе ОПЕК за ноябрь.

«Оценка спроса на нефть в мире на 2017 г. была пересмотрена… в первую очередь, чтобы отразить результаты из Китая в III квартале», — говорится в докладе.

Отмечается, что ОПЕК из-за увеличения спроса на нефть в Китае прогнозирует рост мирового рынка черного золота в 2017 году на 74 тыс. баррелей в сутки.

Как передавало ИА REGNUM, в начале октября 2017 г. министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что дополнительный доход в бюджет РФ от повышения цен на нефть в результате заключения сделки ОПЕК+ составил от 700 млрд до 1 трлн рублей.

Министр также добавил, что мировой спрос на черное золото растет быстрее, чем ожидалось.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов

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