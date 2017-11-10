Порты русской Арктики предлагают освободить от пошлин

Москва, , 11:34 — REGNUM Больше инвестиций в Арктическую зону России поможет привлечь закон о свободных портах. Эту идею обсудили на заседании президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 9 ноября.

Заседание было посвящено законодательному обеспечению развития транспортно-логистической инфраструктуры в Арктической зоне РФ. Одним из озвученных предложений стало включение некоторых портов Северного морского пути в число портов, имеющих особый правовой режим осуществления предпринимательства. Резиденты свободного порта, каким, например, является порт Владивосток, имеют налоговые льготы, облегченные таможенные и визовые процедуры, меньшее количество административных барьеров.

Вопрос развития Северного морского пути (СМП) давно стал стратегически важным для России. Председатель Совета по Арктике и Антарктике при СФ Вячеслав Штыров упомянул, что до 2025 года на развитие Северного морского пути из федерального бюджета будет выделено более 35 миллиардов рублей. С арктическими водами России связано множество экономических и правовых проблем, и решать связанные с ним проблемы нужно в комплексе.

«Необходимо рассматривать Северный морской путь не как часть российской акватории, а как целостный объект управления», — отметил сенатор.

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«Арктика сегодня — один из наиболее упоминаемых и важных аспектов любой деятельности в сфере транспорта, и прежде всего, морского и внутреннего водного», — заявил Виталий Клюев, член совета, директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ.

Правовая сфера морского транспорта в России требует реформирования, считает Министерство транспорта. Так, Виталий Клюев сообщил, что министерство вместе с депутатами Государственной думы подготовили поправки в соответствующий законопроект, которые изменят понятие каботажа. Напомним, на данный момент оно обозначает, что коммерческое судно ходит между двумя портами одного и того же государства. Теперь в это понятие войдут все перевозки грузов, пассажиров, багажа и буксировки из любой юрисдикции РФ в любые места, используемые для погрузки и выгрузки.

Также важной поправкой станет укрепление позиций судов, ходящих под российским флагом. Предлагается, что добытые на территории РФ нефть, газ или уголь уда, которые перевозят грузы, погруженные в акватории Северного морского пути, добытые на территории РФ, должны перевозиться судами под российским флагом.

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Эксперты и члены Совета Федерации обсудилии «береговые» проблемы российской Арктики — вдоль Севморпути транспортная сеть находится в ужасном состоянии, а порой и вовсе отсутствует. Государство намерено изменить ситуацию в ближайшие годы. Так, на заседании стало известно о подготовке концессионного соглашения между правительством РФ, Ямало-Ненецкого автономного округа, «РЖД» и «Газпромом» о строительстве «Северного широтного хода». Новая железная дорога протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части российской Арктики. Планируется, что провозная способность «Северного широтного хода» уже к 2025 году составит в среднем 24 млн тонн грузов в год.

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«Частным компаниям, участвующим в проекте, регион предоставит налоговые льготы, — сообщил зампредседателя законодательного собрания ЯНАО Сергей Харючи. — Это выгодно и компаниям, и государству, и округу, который вроде бы внешне очень много теряет в первые год-два, но в перспективе все это возвращается в многократном размере».

Совет подготовил рекомендации российскому правительству, в которых в том числе указал на важность скорейшего создания единой структуры управления СМП. Напомним, по информации СМИ, в данный момент вопрос выбор единого арктического оператора решается сейчас на высшем уровне власти. Российское правительство выбирает из двух вариантов: наделить этими функциями госкорпорацию «Росатом» или создать новое федеральное агентство.

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