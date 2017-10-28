«Росатом» и Минтранс конкурируют за Северный морской путь

Москва, , 23:28 — REGNUM Единая структура по управлению Северным морским путем (СМП) до сих пор не создана. Российское правительство выбирает из двух вариантов: наделить этими функциями госкорпорацию «Росатом» или создать новое федеральное агентство. Свое предложение есть у Министерства транспорта РФ — модернизировать администрацию СМП, которая уже несколько лет обеспечивает безопасность мореплавания в российской Арктике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день обеспечением судоходства в водах российской Арктики занимаются шесть различных организаций. Среди них — существующая с 2013 года Администрация Севморпути, «Атомфлот» и «Росморпорт» со своими ледоколами в Арктике, гидрографическое предприятие и спасательная служба Росморречфлота. Со стремительным развитием потенциала Северного морского пути перед Россией встает проблема модернизации местной административной системы.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле, вариант создания федерального агентства по управлению СМП предложен помощником президента Андреем Белоусовым. Однако эта идея не получила однозначной поддержки: правительство считает, что новая структура только «раздует бюрократический аппарат», а ее создание займет несколько лет. Поэтому внимание было обращено на потенциал госкорпорации «Росатом», которая управляет атомными ледоколами «Атомфлота» и сможет создать отдельный «арктический дивизион», который будет курировать функционирование и развитие инфраструктуры СМП.

Читайте также: Севморпуть: чужие здесь не ходят

Однако эксперты напоминают, что «Росатому» принадлежат не все ледоколы, курсирующие по Севморпути: 31 дизель-электрический ледокол находится в ведении ФГУП «Росморпорт», а значит, обслуживание ледокольного флота в любом случае будет осуществляться разными учреждениями. Впрочем, ледокольная проводка судов — это только малая часть обязанностей, которые будут возложены на арктического оператора.

Министерство транспорта в течение долгого времени предлагает возложить функции оператора Севморпути на уже существующее федеральное казенное учреждение «Администрация СМП». Сейчас этот орган выдает разрешения на плавание судов по акватории СМП, осуществляет мониторинг гидрометеорологической и ледовой обстановки, содействует поисковым и спасательным операциям, устранению водных загрязнений.

«В случае успешного преобразования Администрация Севморпути может заняться полноценным обеспечением аварийно-спасательной готовности, гидрографическими измерениями, отчасти организацией логистики и координацией судов. Таким образом, все государственные ресурсы на этой акватории будут организованы», — считает директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Виталий Клюев.

Решение по созданию единого оператора Севморпути останется за президентом и правительством. По информации «Коммерсанта», кандидатуру «Росатома» поддерживает вице-премьер Дмитрий Рогозин, который является председателем Госкомиссии по развитию Арктики. Администрация президента комментариев по этому вопросу не дает, однако стоит напомнить, что первым заместителем ее руководителя является бывший гендиректор атомной госкорпорации Сергей Кириенко, чье мнение может быть учтено при принятии финального решения. Такое распределение сил явно не в пользу Министерству транспорта, чей руководитель Максим Соколов, к слову, недавно получил предупреждение от главы государства из-за кризисной ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Читайте также: Путин объявил главе Минтранса о неполном служебном соответствии

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, на данный момент вопрос об администрировании российских арктических вод «находится на стадии экспертного обсуждения». Окончательный выбор будет сделан после серии совещаний, которые, однако, пока не были анонсированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором