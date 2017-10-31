Ирландская «дочка» «ВЭБ-лизинга» судится с «ВИМ-Авиа» в Казани

Москва, , 05:53 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии подан иск к авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в посёлке городского типа Богатые Сабы Сабинского районе республики. Истцом выступает ирландская «дочерняя компания» «ВЭБ-лизинга», входящего в государственную корпорацию «Внешэкономбанк». Истец известен ещё тем, что год назад предъявил самые крупные финансовые претензии к другой авиакомпании — «Трансаэро», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск от «ВЕБЛ-767−300 Лимитед» (VEBL-767−300 Ltd.) подан 26 октября, но дело к производству пока не принято. Также пока не обнародована сумма исковых претензий компании.

Известно, что в деле о банкротстве авиакомпании «Трансаэро» ирландская компания была самым крупным кредитором. Размер её требований превышал 38,36 млрд рублей.

Но VEBL-767−300 Ltd. не единственная, кто за последний год подал иск к авиакомпании, известной частыми задержками рейсов и сложным финансовым положением. В базе арбитражных судов за 2017 год к «ВИМ-Авиа» имеются семь исков от различных компаний: ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», которому компания задолжала 1,15 млн рублей (дело передано в другой суд и пока не рассмотрено), ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск», дважды судившийся с авиакомпанией. Последний иск дальневосточного аэропорта на сумму более 8,5 млн рублей также пока не рассмотрен судом. Ещё один аэропорт, на этот раз города Хабаровска, потребовал в сентябре 2017 года у «ВИМ-Авиа» оплатить долг в размере 1,997 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года гендиректором авиаперевозчика назначили Вячеслав Кононенко, ранее работавшего на посту первого заместителя гендиректора по оперированию ОАО «АК Трансаэро».

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Ещё ранее было заведено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа». Его планируют объединить с уже имеющимся делом о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что действия собственников и руководства авиаперевозчика, искажающие бухгалтерскую отчётность, послужили причиной появления долгов перед кредиторами. Их сумма уже составила порядка 4,7 млрд рублей.

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Свою долю «ответственности» по делу «ВИМ-Авиа» получил и министр транспорта РФ Максим Соколов. В конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил ему неполное служебное соответствие.