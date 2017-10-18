Банкротство «ВИМ-Авиа»: 4,7 млрд украдены «невидимой рукой рынка»

Москва, , 07:59 — REGNUM Собственники и топ-менеджеры «ВИМ-Авиа» причинили компании ущерб на сумму примерно в 4,7 млрд руб, сообщает 18 октября Коммерсант.ru.

В ближайшее время уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании будет объединено с делом о мошенничестве в особо крупном размере. По подсчетам следствия, неправовые действия хозяев и топ-менеджмента компании привели к задолженности перед лизингодателями, банками, туроператорами, сумма которой составила около 4,7 миллиардов рублей.

В пресс-релизе СК РФ сообщается, что дело было возбуждено Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России, по версии следствия, «…лица из числа руководства и собственников ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА», осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки».

В том числе эти сделки были направлены на вывод активов предприятия за рубеж — в пользу аффилированных организаций. Договоры влекли, по сообщению СК РФ, «огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам».

Отмечается, что в ряде договоров, заключенных ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» с иностранными компаниями, «не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались».

Таким образом, по мнению надзорных органов, именно действия руководства и владельцев авиаперевозчика привели к его фактическому банкротству.

Напомним, что и в деле о банкротстве в 2015 году другого авиаперевозчика, «Трансаэро», тоже всплывала информация об искажениях в бухгалтерской отчетности. Вторая по размеру после «Аэрофлота» авиакомпания раздувала стоимость своего «брэнда», и за счет этого показывала профицит бюджета. После того, как «пузырь» был сдут, сразу же возникли проблемы с обвалившимися показателями бюджета. Речь тогда шла о суммах в десятки миллиардов рублей.