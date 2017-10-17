СК РФ: «ВИМ-АВИА» банкротили намеренно, выводя активы за рубеж

Москва, , 14:54 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-АВИА», сообщается 17 октября в пресс-релизе Следственного комитета России.

В документе сообщается, что дело возбуждено Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России, по версии следствия, «…лица из числа руководства и собственников ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА», осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки»

В том числе эти сделки были направлены на вывод активов предприятия за рубеж — в пользу аффилированных организаций. Договоры влекли, по сообщению СК РФ, «огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам».

Отмечается, что в ряде договоров, заключенных ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» с иностранными компаниями, «не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались».

Ввиду отсутствия средств для погашения кредиторской задолженности перед контрагентами образовались многомиллиардные кредиты.

Также в пресс релизе говорится о том, что, учитывая невозможность удовлетворения требований кредиторов, а также в целях создания условий для оценки финансового состояния кредитными организациями и уполномоченными госорганами «генеральный директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии совершить действия, направленные на искажение показателей отчетности», кроме того, выявлены признаки сокрытия в отчетности высоких показателей кредиторской задолженности, отражение в отчете небольшой прибыли вместо имевшегося убытка».

Преступление было выявлено органами Приволжской транспортной прокуратуры в результате прокурорских проверок. В настоящее время следствием выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Напомним, 29 сентября президент России Владимир Путин подверг критике критерии Минтранса, не позволившие предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-АВИА». Глава государства заявил министру транспорта РФ Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?», — обратился к министру президент России. Также отметим, что по распоряжению Владимира Путина, принадлежащие специальному летному отряду (СЛО «Россия») управления делами президента России самолеты Ту-214 в конце сентября были подключены к вывозу из Турции российских туристов, которые должны были вернуться домой рейсами прекратившей перевозки авиакомпании «ВИМ-АВИА».