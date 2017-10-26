Белорусская сказка: правительство заявляет о восстановлении экономики

Минск, , 13:48 — REGNUM Белорусское правительство продолжает возлагать вину за тяжелое экономическое положение страны на мировой кризис, но при этом считает, что экономика республики показывает устойчивую динамику восстановления. Об этом сегодня, 26 октября, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков в интервью журналу Forbes.

По словам премьер-министра, Белоруссии было непросто последние годы, но поскольку главной задачей было сохранить прирост ВВП, то «страна не пошла по пути массового увольнения работников в связи с сокращением спроса на продукцию отечественных предприятий», что потребовало выделения немалых госсредств на поддержку реального сектора экономики. В числе мер, которые Минск принял для преодоления тяжелого экономического положения, Кобяков назвал сокращение капитальных расходов на строительство социальных объектов, стимулирование экспорта, либерализацию хозяйственной деятельности, а также привлечение иностранных инвестиций.

Представитель белорусского правительства обратил внимание на то, что Белоруссия не имеет выходов к морю и в целом сильно зависит от факторов извне, поэтому для страны важно идти по пути открытой внешней политики. В частности, это необходимо для расширения экспорта белорусских товаров в другие страны. Также, по мнению Кобякова, республика сегодня много делает для малого и среднего бизнеса, а также ускоренного инновационного развития и активизации рыночных институтов.

Помимо этого, премьер-министр Белоруссии заявил, что более 50% иностранных инвестиций идут в страну из западных стран, благодаря чему удалось реализовать несколько проектов. Например, с литовскими VMG и Arvi. В то же время свою деятельность в Белоруссии свернули более десяти транснациональный корпораций, однако такую тенденцию Кобяков связал не с экономическим кризисом в самой республике, а с международной конъюнктурой. Сейчас же страна делает упор на IT-отрасль.

Напомним, что в белорусском правительстве уже не первый год говорят о том, что экономика страны стабилизируется. Например, в августе 2016 года Андрей Кобяков заявлял о восстановлении экономического роста в республике, правда, отметив, что результаты никого пока не устраивают. Также в октябре 2017 года белорусский министр экономики Владимир Зиновский говорил, что страна демонстрирует динамику во всех секторах, кроме строительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белоруссии еще с 2011 года продолжается экономический кризис, хотя сами власти это отрицают. При этом белорусское правительство обвиняло, как и сейчас, в тяжелом экономическом положении страны «российский фактор». В частности, отмечалось, что в третьем квартале 2016 года республика недополучила 1,6 млн тонн нефти, из-за чего сократились объемы промышленного производства и объемы оптовой торговли. Это привело к падению ВВП на 0,3%. Хотя сокращение поставок российской нефти произошло по вине самого Минска: он не хотел платить за газ по контрактным ценам.

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Что касается заявления Кобякова о том, что власти не пошли по пути массового увольнения работников, то стоит напомнить, что с 2015 уровень безработицы в стране вырос более чем в два раза. Причем наибольшее количество сокращений работников произошло в различных отраслях промышленности. Падала и номинальная начисленная средняя заработная плата граждан республики, сейчас этот показатель чуть выше, чем в 2015 и 2016 годах, но до сих пор остается на довольно низком уровне, а властям так и не удается добиться повышения средней зарплаты по стране до тысячи белорусских рублей.

В этом году белорусский ВВП вырос на 1% во многом благодаря российским кредитам, направленным на поддержание экономики страны. Однако еще в период с января по февраль 2016 года по сравнению с 2015 годом ВВП обвалился на 4%, а «минус» годового показателя увеличился до 4,3%, что стало рекордом с уровня 90-х годов.

Прогноз по инфляции в Белоруссии на 2018 год сохраняется на уровне 7%, заявил ранее первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой. В правительстве обсуждают улучшение прогноза до 6%, однако минфин и Нацбанк республики пока таких перспектив не видят.

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