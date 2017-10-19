Помогут ли центры экономического роста Белоруссии?

Минск, , 16:45 — REGNUM В Белоруссии планируется создать более 60 центров экономического роста в регионах, что должно стать основой для улучшения экономической ситуации в стране. Об этом заявил сегодня, 19 октября, министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский на XVIII Международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития».

По его словам, росту экономики Белоруссии должны способствовать три таких направления, как формирование центров экономического роста в перспективных районах и городах, создание новых рабочих мест вне этих центров в пределе часовой доступности, а также создание комфортных условий на территории всей страны. Последний пункт предполагает развитие инфраструктуры.

Особо отметил Зиновский задачу по индустриализации регионов. Это предполагает определение приоритетных видов экономической деятельности, технологических ниш, соответствующих им проектов, которые предложат бизнесу; размещение отобранных проектов исходя из специализации районов и с учетом всех факторов потенциала. В этом случае важно, чтобы регионы развивались уравновешенно, заявил министр экономики. Также, по его словам, необходимо сформировать пакет стимулирующих мер республиканского и регионального уровней для реализации проектов.

Напомним, что 15 декабря 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил программу социального-экономического развития страны в 2016—2020 годах, где прописана необходимость создания центров экономического роста в регионах. Формировать их планируется за счет концентрации ресурсов на ключевых направлениях. Центры роста будут включать в себя современные производственные структуры, объекты инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Так, например, в Брестской области, согласно программе, хотят развивать горнодобывающую промышленность, агропромышленный комплекс, машиностроение, деревообработка и производство мебели, транспорт и логистика, туризм. Центрами экономического роста здесь станут города Брест, Барановичи, Пинск и прилегающие районы, а также Березовский, Пружанский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий районы.

Особое внимание уделяется развитию энергетической инфраструктуры, а также механизмам государственно-частного партнерства. Кроме этого, власти намерены реструктуризировать или перепрофилировать предприятия, а также устроить сотрудников на новые предприятия в центрах. Экономически отстающие регионы государство продолжит поддерживать за счет того, что будет стимулировать размещение в таких регионах новых предприятий и организаций. Как именно планируется привлекать в отстающие по экономике регионы новые предприятия, пока непонятно.

Примечательно, что в программе прямо прописано, что привлекать иностранные инвестиции будут за счет углубления межрегиональных отношений между Белоруссией и Китаем. Планируется, что каждый из семи регионов получит не менее $100 млн в год прямых китайских инвестиций.

Отметим, что в июле 2017 года НИЭИ Минэкономики Белоруссии представило стратегию регионального развития страны, которая предлагает рассматривать экономическое развитие республики не по областям, где существуют экономически слабые районы, а как общность 18 регионов вокруг «центров экономического роста».

Однако пока, как сообщало ИА REGNUM, экономическая ситуация в Белоруссии оставляет желать лучшего. С 2011 года страна находится в экономическом кризисе, ответственность за который белорусские власти брать на себя не решаются.

С начала 2017 года ВВП Белоруссии вырос на 1%. Однако при этом стоит помнить, что в январе-феврале 2016 года по сравнению с 2015 годов этот показатель упал на 4%, а «минус» годового ВВП увеличился до 4,3% — рекордного с 90-х годов уровня. К тому же в долларовом эквиваленте ВВП в 2016 году упал на 16,0%, а к такому же периоду 2-хлетней давности (к январю-февралю 2014-го) — на 32,7%.

Что касается регионов, то пока они имеют значительных различий в экономике и благосостоянии, структура экономики нестабильная. Большая часть сельскохозяйственных районов имеет низкие доходы, хотя там есть ресурсы, площади и доступные цены на недвижимость. Кроме того, в малозаселенных районах на критическом уровне находится демографическая и трудовая ситуация. Социальные, экономические и экологические проблемы не обошли стороной и Минск.

Как отмечают многие эксперты, одна из серьёзных проблем — отсутствие в регионах Белоруссии четко сформированной системы самоуправления. Поэтому прежде чем делить страны на центры экономического роста, необходимо понять, как они будут управляться и контролироваться.

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