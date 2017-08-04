В России создадут условия для льготного лизинга в малом бизнесе

Москва, , 07:17 — REGNUM В России будут созданы условия для реализации льготных лизинговых программ для субъектов малого предпринимательства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В федеральном бюджете предусмотрено направление в 2017 году инвестиций на увеличение уставного капитала АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (МСП).

В частности, 3 млрд рублей выделено для о взноса в уставный капитал российских лизинговых компаний в целях реализации механизма лизинга для малого бизнеса.

«Корпорация «МСП» должна будет обеспечить реализацию льготных лизинговых программ для субъектов малого предпринимательства.

Отмечается, что решение, принятое правительством РФ, необходимо для создания нормативно-правовых условий по развитию льготного лизинга для малого и среднего предпринимательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2017 года постановлением правительства РФ изменен порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного лизинга колёсных транспортных средств. Предусматривается реализации новых программ льготного автомобильного лизинга.

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