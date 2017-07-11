В РФ появятся новые программы льготного автолизинга

Москва, , 09:04 — REGNUM Постановлением правительства РФ изменен порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного лизинга колёсных транспортных средств

Предусматривается реализации новых программ льготного автомобильного лизинга. В частности, будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 12,5%.

Такое право предоставляется гражданам и организациям, заключающим договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер») и субъектам малого и среднего предпринимательства (программа «Своё дело»).

Планируется реализовать не менее 27,3 тыс. единиц техники различных категорий по механизму льготного лизинга.

Минпромторгу России выделены бюджетные ассигнования в размере 3,75 млрд рублей для предоставления в 2017 году субсидий на эти цели.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля правительством РФ изменен порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования, Так, будет предоставляться скидка в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»).

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