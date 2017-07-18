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Дмитрий Медведев поручил сократить проверки бизнеса

Экономика

Не чаще одного раза в три года

Москва, 18 июля 2017, 11:22 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову инициировать сбор экспертных предложений, относящихся к организации и проведению проверок субъектов предпринимательства.

Медведев поручил Минэкономразвития рассмотреть вопрос проведения проверок бизнеса не чаще одного раза в три года.

«Минэкономразвития России и министру Абызову при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, генеральной прокуратуры и экспертного сообщества рассмотреть предложения по установлению в законодательстве требований по организации и проведению проверок субъектов предпринимательства раз в три года, в рамках которых предусмотреть возможность выбора календарного графика проверок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Планируется уйти от проверок каждым надзорным органом по отдельности. Государство не должно чинить препятствий для бизнесменов, поэтому нужно закрепить проведение комплексной проверки один раз в три года.

Он также напомнил, что по инициативе «Единой России» на поддержку предпринимательства в бюджете на 2017 год предусмотрено 20,5 млрд рублей.

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Малый бизнес