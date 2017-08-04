Путин о развитии ДФО: «Где-то удобнее тратить деньги, но есть приоритеты»

Благовещенск, , 03:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальне Востоке констатировал, что на местах не учитываются приоритеты в развитии макрорегиона, выстраиваемые государством. Результаты этой работы, в том числе целевое использование денежных средств, будут проанализированы соответствующими органами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам президента, при вёрстке планов по развитию Дальнего Востока предполагалось, что впоследствии министерства и ведомства будут учитывать их, а не требовать дополнительные ресурсы.

«Судя по всему, это пока не очень удаётся нашим коллегам. Я хочу обратить на это ваше самое пристальное внимание, самое пристальное, — подчеркнул Владимир Путин. — Понимаю, что где-то, может быть, удобнее, комфортнее тратить деньги, но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает, и эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать».

Президент заявил, что профильные органы в ближайшее время проанализируют текущую работу ведомств и министерств в этой области, которая в высшей степени важна, после чего будут сделаны «соответствующие выводы».

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«Хочу ещё раз сказать, что есть государственные приоритеты, которые определяются и президентом, и правительством. И я прошу самым внимательным образом к этому отнестись. Не ревизовать наши решения на ведомственном уровне, — обозначил Путин. — Текущая работа министерств и ведомств важна, и я хочу её увидеть».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 августа, президент РФ побывал с рабочим визитом в Амурской области. По его словам, развитие Дальнего Востока, где за первые шесть месяцев 2017 года индекс промышленного производства вырос на 103,2%, в то время как по России показатель роста составил 102%, идёт опережающими темпами. Владимир Путин отметил, что по основным проектам сроки и планы в целом соблюдаются, однако где-то хотелось бы и «побыстрее».

После посещения Амурской области президент направился в Бурятию.