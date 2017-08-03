Путин: Навязывание платных медицинских услуг — это криминал

п.г.т. Новобурейский, Амурская область, , 17:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание губернатора Амурской области Александра Козлова на криминальную ситуацию с оказанием медицинской помощи в регионе. Об этом глава государства говорил с Козловым сегодня, 3 августа, в ходе рабочей встречи в поселке Новобурейский.

В ходе встречи Путин поручил Козлову проработать вопросы, которые жители Амурской области подняли в ходе «Прямой линии» с главой государства.

«Я хочу передать документы: обращение граждан в ходе «Прямой линии». Вопросы традиционные — состояние дорожной сети, уровень зарплат», — сказал президент.

Особое внимание Путин обратил на вопросы в сфере здравоохранения. Российский лидер подчеркнул, что при оптимизации сети медицинских учреждений нельзя их закрывать в небольших населённых пунктах, лишая тем самым людей доступа к медицинской помощи.

Но наиболее острый вопрос, который Путин поставил перед губернатором — это оказание медицинской помощи за деньги.

«Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы — за три месяца. За деньги — в любое время», — констатировал президент.

Путин подчеркнул, что данная ситуация является прямым нарушением закона.

«Это криминал», — подчеркнул президент, передавая Козлову папку с обращениями граждан.

Губернатор Амурской области пообещал президенту разобраться со всеми проблемами жителей Амурской области.