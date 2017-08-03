Никаких дворцов! Путин предостерег «Газпром» от излишеств

Москва, , 13:55 — REGNUM Строительство жилья для трудящихся на объектах Дальнего Востока не должно быть сопряжено с излишествами, сообщил российский президент Владимир Путин на совещание по реализации инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.

Жилье трудящимся необходимо: пусть рядом с крупными объектами появляются и развиваются населенные пункты — не только поселки, но и города. Социальные объекты будут получать субсидии.

«Но если это «Газпром», то здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начался визит Путина на Дальний Восток. 3 августа президент побывал на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на маршруте трубопровода «СилаСибири». При этом глава государства дал старт заливке фундамента под возведение комплекса.

Здесь присутствовал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, который сообщил Путину о ситуации со строительством «СилыСибири» и о деталях проекта Амурского ГПЗ.

Напомним, на Дальнем Востоке находятся территории опережающего развития — в Хабаровском, Камчастком, Приморском крае, в Сахалинской области, на Чукотке и в Якутии. Всего к июлю этого года на Дальнем Востоке создано 35 ТОР.

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