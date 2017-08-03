Путин предложил запретить следствию изымать жесткие диски и сервера

п.г.т. Новобурейский, Амурская область, , 17:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил запретить следственным органам изымать сервервы и жесткие диски при проведении следственных мероприятия на предприятиях. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 августа, на совещании по инвестиционным программам развития Дальнего Востока.

Путин заявил, что в том случае, если следствию необходимо получить информацию с серверов и жестких дисков компьютеров юридических лиц, изымать их и тем самым парализовать работу предприятию будет нельзя.

«Исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов. Если для следствия нужно, а такая необходимость может возникать, и она имеется — достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия», — предложил Путин.

Он пояснил, что подобное изъятие создает условия, при которых предприятия даже не могут заплатить налоги, не говоря уже об остановке производственного процесса.