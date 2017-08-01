Агрохолдинг «Вамин Татарстан» в банкротном деле заменят на правопреемника?

Казань, , 14:20 — REGNUM

АО «Татагролизинг» в рамках дела о банкротстве агрохолдинга «Вамин Татарстан» обратилось в Арбитражный суд Татарии с заявлением о проведении процессуального правопреемства. Заявление оставлено без движения до 18 августа, так как компания не предоставила подтверждающие документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

АО основывает свои требования на договоре купли-продажи недвижимого имущества от 8 сентября 2016 года. Сумма финансовых претензий компании к банкроту составляет 11 876 931 849,53 рубля.

4 августа Арбитражный суд РТ также рассмотрит ходатайство конкурсного управляющего АО «Вамин Татарстан» по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. В их числе — сам создатель агрохолдинга, гендиректор АО «Татагролизинг» и экс-директор агрохолдинга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе на продажу выставлены имущественные комплексы двух «дочерних компаний» АО «Вамин Татарстан».

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ООО «Агрофирма «Вамин Буа», зарегистрированное в селе Старый Студенец Буинского района, выставлено на продажу, как имущественный комплекс. Начальная стоимость лота — 263 158 280,38 рубля, «шаг аукциона» — 13 157 914,02 рубля. Приём заявок будет завершён 9 августа.

ООО «Агрофирма «Вамин Буа» обратилась в Арбитражный суд Татарии с иском о собственном банкротстве ещё 6 сентября 2013 года. Её единственный учредитель ОАО «Вамин Татарстан» был признан банкротом за полгода до этого. По ходатайству Федеральной налоговой службы 11 мая 2017 года в отношении агрофирмы «Вамин Буа» до 12 августа 2017 года было продлено конкурсное производство. С июня 2015 года ООО находится в стадии ликвидации.

По данным ЕГРЮЛ, агрофирма создана 25 марта 2005 года. Её основная деятельность — выращивание зерновых культур.

С 3 августа 2017 года начнётся приём заявок в рамках торгов, на которые выставлены здания, сооружения, оборудование, автотранспорт, земельные участки и дебиторская задолженность ООО «Агрофирма «Вамин Чистай». Начальная цена лота — 622 379 969,67 рубля. Торги пройдут с понижением цены через каждые пять дней вплоть до 17 сентября. Основание продажи — определение Арбитражного суда РТ по банкротному делу. С иском о банкротстве агрофирмы 23 августа 2013 года обратилось ООО «Экотерм» из Казани. Решением Арбитражного суда РТ от 13 мая 2015 года компания была признана банкротом. В отношении неё до 25 августа 2017 года действует конкурсное производство.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Агрофирма «Вамин Чистай» создана 25 апреля 2005 года и с июня 2015 года находится в стадии ликвидации. Её основная деятельность — выращивание зерновых культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая «дочка» агрохолдинга «Вамин Татарстан» — Казанский молочный комбинат уже в октябре — ноябре 2017 года перейдёт в собственность удмуртского холдинга «Комос групп». Предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса с АО «Татагролизинг», которое выкупило комбинат у банкрота совместно с долгами, уже подписан.

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«Казанский молочный комбинат» станет частью субхолдинга и шестой производственной площадкой. В субхолдинг уже входят предприятия не только Удмуртии, но и Пермского края. На базе молочного комбината Казани планируется выпускать весь спектр продукции под федеральным брендом «Село Зеленое». Запланирована и масштабная модернизация предприятия с последующим созданием собственного бренда для региона.

Напомним, в конце июня 2017 года другой бывший завод обанкроченного агрохолдинга «Вамин Татарстан» был выкуплен ещё одним крупным холдингом Татарии АО «Агросила». Молочный комбинат в городе Набережные Челны на момент сделки находился в управлении УК «Просто молоко».

Новый завод должен стать для агрохолдинга «якорным предприятием» по молочному направлению. Для этого запланирована модернизация предприятия, которое на сегодня перерабатывает свыше 230 тонн сырья и производит более 180 тонн готовой продукции. Набережночелнинский молочный комбинат обеспечивает 9% рынка республики.

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Добавим, вокруг другого предприятия агрохолдинга разгорелся конфликт, который перешёл в судебную стадию. ООО Управляющая компания «Просто молоко» требует взыскать с агрохолдинга «Вамин Татарстан» свыше 63,36 млн рублей за неотделимые улучшения Чистопольского комбикормового завода, расположенного в посёлке Крутая Гора в одноимённом районе.

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Истец, который является залогодержателем имущества агрохолдинга, заявил, что улучшения были произведены с 31 мая 2013 года по 15 декабря 2016 года. Ответчик иск не признал и заявил встречные претензии о выплате свыше 37,73 млн рублей долга по аренде завода. Арбитражный суд РТ назначил экспертизу. ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» до 21 августа должно оценить проведённые улучшения, на которые ссылается истец.

По информации с официального сайта УК «Просто молоко», в 2013 году компании на ответственное хранение и в аренду был передан имущественный комплекс ОАО «Вамин Татарстан». Там же уточнено, что на сегодня компания является самым крупным переработчиком молока в республике.

По данным ЕГРЮЛ, ООО Управляющая компания «Просто молоко» создана 25 марта 2013 года. Уставной капитал компании составляет 821 891,89 рубля. Учредитель и он же гендиректор компании — Марат Муратов. В 2013 году он являлся исполнительным директором компании-ответчика. У компании по республике семь филиалов в виде шести молочных и одного сыродельного завода.

ОАО «Вамин Татарстан», по данным ЕГРЮЛ, с 20 марта 2013 года находится в стадии ликвидации. Основной вид деятельности — производство молочной компании. Кроме того, компания занималась растениеводством и животноводством, имея 32 филиала и свыше 30 «дочерних компаний» по всей республике. Уставной капитал компании — 9 282 359,23 рубля.

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На момент реорганизации в 2002 году холдинг «вобрал» в себя 34 компании. Решением Арбитражного суда РТ от 18 марта 2013 года в отношении ОАО было открыто конкурсное производство. В конце июня 2017 года по банкротному делу суд в порядке процессуального правопреемства заменил кредитора ООО «Управляющая компания «Просто Молоко» с суммой требований свыше 64,9 млн рублей на АО «Татагролизинг».