Агрохолдинг «Вамин Татарстан» и его «наследник» поссорились из-за завода

Казань, , 10:29 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии до 21 августа приостановил рассмотрение исков двух агропромышленных компаний региона, одна из которых ещё в 2013 году была признана банкротом. ООО Управляющая компания «Просто молоко» требует взыскать с агрохолдинга «Вамин Татарстан» свыше 63,36 млн рублей за неотделимые улучшения Чистопольского комбикормового завода, расположенного в посёлке Крутая Гора в одноимённом районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Истец, который является залогодержателем имущества агрохолдинга, заявил, что улучшения были произведены с 31 мая 2013 года по 15 декабря 2016 года. Ответчик иск не признал и заявил встречные претензии о выплате свыше 37,73 млн рублей долга по аренде завода. Арбитражный суд РТ назначил экспертизу. ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» за 20 дней должно оценить проведённые улучшения, на которые ссылается истец.

По информации с официального сайта УК «Просто молоко», в 2013 году компании на ответственное хранение и в аренду был передан имущественный комплекс ОАО «Вамин Татарстан». Там же уточнено, что на сегодня компания является самым крупным переработчиком молока в республике.

По данным ЕГРЮЛ, ООО Управляющая компания «Просто молоко» создана 25 марта 2013 года. Уставной капитал компании составляет 821 891,89 рубля. Учредитель и он же гендиректор компании — Марат Муратов. В 2013 году он являлся исполнительным директором компании-ответчика. У компании по республике семь филиалов в виде шести молочных и одного сыродельного завода.

ОАО «Вамин Татарстан», по данным ЕГРЮЛ, с 20 марта 2013 года находится в стадии ликвидации. Основной вид деятельности — производство молочной компании. Кроме того, компания занималась растениеводством и животноводством, имея 32 филиала и свыше 30 «дочерних компаний» по всей республике. Уставной капитал компании — 9 282 359,23 рубля.

Компания была создана в марте 1995 года бывшим сенатором от Татарии Вагизом Мингазовым. Полномочия сенатора он сложил с себя в июне 2014 года «в связи с состоянием здоровья».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году банкротство «Вамин Татарстан» — отраслевого гиганта, принадлежавшего семье «молочного магната» («Ва» — Вагиз + «Мин» — Мингазов), стало самым крупным экономическим скандалом в регионе за последнее десятилетие. В августе долги Мингазова (4,3 млрд рублей) были переданы Управлению по особо важным делам ФССП.

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На момент реорганизации в 2002 году холдинг «вобрал» в себя 34 компании. Решением Арбитражного суда РТ от 18 марта 2013 года в отношении ОАО было открыто конкурсное производство. В конце июня 2017 года по банкротному делу суд в порядке процессуального правопреемства заменил кредитора ООО «Управляющая компания «Просто Молоко» с суммой требований свыше 64,9 млн рублей на АО «Татагролизинг».

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в конце июня 2017 года бывший завод обанкроченного агрохолдинга «Вамин Татарстан» был выкуплен другим крупным холдингом Татарии АО «Агросила». Молочный комбинат в городе Набережные Челны на момент сделки находился в управлении УК «Просто молоко».

Новый завод должен стать для агрохолдинга «якорным предприятием» по молочному направлению. Для этого запланирована модернизация предприятия, которое на сегодня перерабатывает свыше 230 тонн сырья и производит более 180 тонн готовой продукции. Набережночелнинский молочный комбинат обеспечивает 9% рынка республики.

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