Две «дочки» обанкроченного агрохолдинга из Татарии уйдут с молотка

Казань, , 13:11 — REGNUM

В Татарии на продажу выставлены имущественные комплексы двух «дочерних компаний» обанкроченного агрохолдинга «Вамин Татарстан». Соответствующие торги уже объявлены в электронном виде, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

ООО «Агрофирма «Вамин Буа», зарегистрированное в селе Старый Студенец Буинского района, выставлено на продажу, как имущественный комплекс. Начальная стоимость лота — 263 158 280,38 рубля, «шаг аукциона» — 13 157 914,02 рубля. Приём заявок будет завершён 9 августа.

ООО «Агрофирма «Вамин Буа» обратилась в Арбитражный суд Татарии с иском о собственном банкротстве ещё 6 сентября 2013 года. Её единственный учредитель ОАО «Вамин Татарстан» был признан банкротом за полгода до этого. По ходатайству Федеральной налоговой службы 11 мая 2017 года в отношении агрофирмы «Вамин Буа» до 12 августа 2017 года было продлено конкурсное производство. С июня 2015 года ООО находится в стадии ликвидации.

По данным ЕГРЮЛ, агрофирма создана 25 марта 2005 года. Её основная деятельность — выращивание зерновых культур.

С 3 августа 2017 года начнётся приём заявок в рамках торгов, на которые выставлены здания, сооружения, оборудование, автотранспорт, земельные участки и дебиторская задолженность ООО «Агрофирма «Вамин Чистай». Начальная цена лота — 622 379 969,67 рубля. Торги пройдут с понижением цены через каждые пять дней вплоть до 17 сентября. Основание продажи — определение Арбитражного суда РТ по банкротному делу. С иском о банкротстве агрофирмы 23 августа 2013 года обратилось ООО «Экотерм» из Казани. Решением Арбитражного суда РТ от 13 мая 2015 года компания была признана банкротом. В отношении неё до 25 августа 2017 года действует конкурсное производство.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Агрофирма «Вамин Чистай» создана 25 апреля 2005 года и с июня 2015 года находится в стадии ликвидации. Её основная деятельность — выращивание зерновых культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая «дочка» агрохолдинга «Вамин Татарстан» — Казанский молочный комбинат уже в октябре — ноябре 2017 года перейдёт в собственность удмуртского холдинга «Комос групп». Предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса с АО «Татагролизинг», которое выкупило комбинат у банкрота совместно с долгами, уже подписан.

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«Казанский молочный комбинат» станет частью субхолдинга и шестой производственной площадкой. В субхолдинг уже входят предприятия не только Удмуртии, но и Пермского края. На базе молочного комбината Казани планируется выпускать весь спектр продукции под федеральным брендом «Село Зеленое». Запланирована и масштабная модернизация предприятия с последующим созданием собственного бренда для региона.

Напомним, в конце июня 2017 года другой бывший завод обанкроченного агрохолдинга «Вамин Татарстан» был выкуплен ещё одним крупным холдингом Татарии АО «Агросила». Молочный комбинат в городе Набережные Челны на момент сделки находился в управлении УК «Просто молоко».

Новый завод должен стать для агрохолдинга «якорным предприятием» по молочному направлению. Для этого запланирована модернизация предприятия, которое на сегодня перерабатывает свыше 230 тонн сырья и производит более 180 тонн готовой продукции. Набережночелнинский молочный комбинат обеспечивает 9% рынка республики.

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Добавим, вокруг другого предприятия агрохолдинга разгорелся конфликт, который перешёл в судебную стадию. ООО Управляющая компания «Просто молоко» требует взыскать с агрохолдинга «Вамин Татарстан» свыше 63,36 млн рублей за неотделимые улучшения Чистопольского комбикормового завода, расположенного в посёлке Крутая Гора в одноимённом районе.

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Истец, который является залогодержателем имущества агрохолдинга, заявил, что улучшения были произведены с 31 мая 2013 года по 15 декабря 2016 года. Ответчик иск не признал и заявил встречные претензии о выплате свыше 37,73 млн рублей долга по аренде завода. Арбитражный суд РТ назначил экспертизу. ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» до 21 августа должно оценить проведённые улучшения, на которые ссылается истец.

По информации с официального сайта УК «Просто молоко», в 2013 году компании на ответственное хранение и в аренду был передан имущественный комплекс ОАО «Вамин Татарстан». Там же уточнено, что на сегодня компания является самым крупным переработчиком молока в республике.

По данным ЕГРЮЛ, ООО Управляющая компания «Просто молоко» создана 25 марта 2013 года. Уставной капитал компании составляет 821 891,89 рубля. Учредитель и он же гендиректор компании — Марат Муратов. В 2013 году он являлся исполнительным директором компании-ответчика. У компании по республике семь филиалов в виде шести молочных и одного сыродельного завода.

ОАО «Вамин Татарстан», по данным ЕГРЮЛ, с 20 марта 2013 года находится в стадии ликвидации. Основной вид деятельности — производство молочной компании. Кроме того, компания занималась растениеводством и животноводством, имея 32 филиала и свыше 30 «дочерних компаний» по всей республике. Уставной капитал компании — 9 282 359,23 рубля.

Компания была создана в марте 1995 года бывшим сенатором от Татарии Вагизом Мингазовым. Полномочия сенатора он сложил с себя в июне 2014 года «в связи с состоянием здоровья».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году банкротство «Вамин Татарстан» — отраслевого гиганта, принадлежавшего семье «молочного магната» («Ва» — Вагиз + «Мин» — Мингазов), стало самым крупным экономическим скандалом в регионе за последнее десятилетие. В августе долги Мингазова (4,3 млрд рублей) были переданы Управлению по особо важным делам ФССП.

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На момент реорганизации в 2002 году холдинг «вобрал» в себя 34 компании. Решением Арбитражного суда РТ от 18 марта 2013 года в отношении ОАО было открыто конкурсное производство. В конце июня 2017 года по банкротному делу суд в порядке процессуального правопреемства заменил кредитора ООО «Управляющая компания «Просто Молоко» с суммой требований свыше 64,9 млн рублей на АО «Татагролизинг».