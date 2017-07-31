Убрать кривые: РЖД не устроил проект электричек из Петербурга в Сертолово

Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Проект железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и областным городом Сертолово через поселок Левашово может обойтись в 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил представитель дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти Михаил Курдяев на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы под председательством главы Минтранса Максима Соколова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предпроект пригородного сообщения по новому маршруту, с остановками в Песочном-2 и на Удельной, разработали в институте «Ленгипротранспуть». Предполагается, что электрички будут прибывать на Финляндский вокзал.

Специалисты подсчитали, что пассажиропоток из Сертолово в Петербург и обратно, по сравнению с 2014 годом, к 2020 году вырастет более чем на 80%, а к 2035 году — более чем на 170%. Они полагают, что скоростные «Ласточки» позволят надежно связать жителей Сертолово с Петербургом, снизить нагрузку на дороги и повысить инвестиционную привлекательность Ленобласти. Кроме того, электрички значительно улучшат транспортную доступность НИИ онкологии им. Петрова, расположенного в поселке Песочный.

Сейчас однопутный участок между Сертолово и Левашово в 6,5 км не электрифицирован, используется только для подачи грузовых вагонов, инфраструктуры для пассажиров там нет.

Проект предполагает реконструкцию существующего соединительного пути войсковой части, чтобы обеспечить там максимальную скорость движения поездов в 40 км/ч, построить две пассажирские платформы в Песочном и Сертолово, организовать три переезда, один путепровод на Ленинградской улице, установить шумозащитные экраны. В ценах прошлого года это будет стоить 4,5 млрд рублей. В перспективе трассу можно будет продлить до Выборгского шоссе через Черную Речку, Золотые купола, Серебряный ручей и Пасторский ручей.

Идея соединить Сертолово и Петербург скоростным железнодорожным сообщением появилась в 2014 году, но тогда чиновники раздумывали над 9-миллиардным проектом легкорельсового трамвая. В 2015 году Координационный совет решил отказаться от этой задумки в пользу электричек «Ласточка».

Заметим, население Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти за последние десять лет выросло почти на 25%, сейчас в городе живет более 51 тысяч человек, в 2018 году, согласно прогнозам, количество жителей достигнет 65 тысяч. В городе дислоцированы несколько учебных воинских частей, и 70% населения составляют военнослужащие и их семьи. При этом 80% жителей Сертолово работают в Петербурге, в 25 км от дома. Сейчас они вынуждены пользоваться только автобусами, маршрутками и автомобилями, что ежедневно приводит к многокилометровым пробкам на Выборгском шоссе. Во время заторов из Сертолово автомобилисты добираются до метро «Озерки» за 80−90 минут, без пробок — за 25 минут.

Согласно предложенному проекту, жители Сертолово смогут доехать до Удельной за полчаса, до Финляндского вокзала — за 40 минут. В часы пик можно будет организовать 11 пар пригородных поездов, считают разработчики.

Однако первый вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Краснощек назвал проект «недоработанным». Он отметил, что у компании «нет принципиальных возражений», и движение по железной дороге на участке необходимо, но с совсем другими параметрами.

«Если сейчас жители без пробок добираются до города 25 минут, то тут предлагается почти час. Движение поездов организовать надо, но мы считаем, что пускать электропоезда стоимостью почти полмиллиарда с скоростными техническими данными на 160 км/ч на участок в 7 км со скоростью 40 км/ч — это, наверное, не совсем правильно. Надо сделать конструкцию подвижного пути нормальную, убрать кривые, которые ограничивают скорость. Время хода от Сертолово до Петербурга, конечно, должно быть минут 25−30, не больше», — сказал Краснощек.

Он также заметил, что стоимость проекта в 4,5 млрд рублей останется неокупаемой, если серьезно не увеличить скорость движения поездов, чтобы потенциально обслужить намного больше пассажиров.

Министр транспорта РФ Максим Соколов напомнил, как успешно чиновники «пересаживают» москвичей с машин и наземного транспорта на электрички в рамках развития московского транспортного узла, а также о том, как популярны «Ласточки» между Петербургом и Выборгом, по сравнению с обычными электричками.

«Это очень перспективный и нужный проект. Но нигде в мире, даже в крупных европейских агломерациях, пассажирское сообщение не является доходной статьей для железных дорог, это всегда требует серьезных дотаций из бюджета, как правило регионального, муниципального, иногда — федерального. Нам сначала нужно определиться с параметрами проекта, чтобы эта услуга отвечала ожиданиям пассажиров, была востребована и формировала финансовый поток», — сказал Соколов.

Он добавил, что при развитии московского транспортного узла источниками финансирования стали как региональный, так и федеральный бюджеты, а также инвестиционная программа ОАО «РЖД».

Министр попросил РЖД активно подключиться к доработке проекта с учетом высказанных замечаний. «Без вашей позитивной позиции нам с мертвой точки не сдвинуться. Но мы точно не будем класть проект на полку, он в числе приоритетных в рамка развития петербургского транспортного узла», — подчеркнул Максим Соколов.

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