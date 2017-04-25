Легкорельсовые линии из Петербурга в Ленобласть готовы построить китайцы

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 19:16 — REGNUM Китайские инвесторы выразили заинтересованность во вложении средств в строительство линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) на территории Ленинградской области. В частности, речь идет о ветках ЛРТ из Петербурга в ближайшие областные города Всеволожск и Сертолово. Об этом сегодня, 25 апреля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

О заинтересованности китайских компаний в транспортных проектах региона сообщили представители делегации Автономного района Внутренняя Монголия КНР на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

«Потенциал сотрудничества в сфере транспортного обеспечения велик. У нас уже имеются подготовленные проектные разработки для строительства линий легкорельса из Петербурга во Всеволожск и Сертолово, а китайские партнеры имеют опыт организации аналогичных проектов как у себя на родине, так и в России», — сообщил в ходе переговоров глава Ленобласти.

В ближайшее время стороны приступят к детальной проработке озвученных проектов.

Губернатор также подчеркнул, что китайских инвесторов может заинтересовать участие в создании транспортного хаба, который должен появиться вблизи станции метро «Девяткино», расположенной на территории Ленобласти.

Ранее сообщалось, что вместо запуска линии легкорельса до Сертолово, областные власти обсуждали с представителями Октябрьской железной дороги вопрос запуска скоростного электропоезда «Ласточка» от Финляндского вокзала.

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Добавим, что в 2014 году строительство трассы новой ветки легкорельсового транспорта из Петербурга до Сертолово оценивали в 9 млрд рублей. Легкорельс планировали проложить от станции метро «Парнас» или «Озерки».

Также ранее сообщалось, что строительство линии ЛРТ из Петербурга во Всеволожск в Ленобласти на условиях концессии готово осуществить ПАО «Группа ЛСР», которая уже получила в концессию трамвайную инфраструктуру в Красногвардейском районе Петербурга.

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Проектирование и строительство линии ЛРТ до Всеволожска, как сообщал замглавы правительства Ленобласти Михаил Москвин, должно обойтись примерно в 7,7 млрд рублей. Для создания этой линии понадобится не менее трех лет.

Заинтересованность реализацией проектов ЛРТ до Сертолово и Всеволожска высказывалась и китайским консорциумом CIMM-CNR Dalian Consortium, а позднее — канадской машиностроительной компанией Bombardier Inc. Сообщалось также, что соединить город и область ЛРТ сможет не раньше 2022 года.

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