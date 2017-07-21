Предприятия ЛНР увеличили оптовый товарооборот почти на 30%

Луганск, , 13:56 — REGNUM Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ЛНР Игорь Горбатенков проинформировал, что оптовый товарооборот предприятий Луганской Народной Республики за пять месяцев 2017 года вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сегодня, 21 июля, сообщил сотрудник пресс-службы Минпромторга ЛНР.

«С начала текущего года оптовый товарооборот предприятий Республики составил 11 257 100 000 руб., что больше чем за аналогичный период 2016 года на 27,3% в сопоставимых ценах. Объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству составил 5875 800 000руб., что на 18,9% превышает уровень аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах», — отметил Горбатенков.

И. о. министра также сообщил, что Свердловская швейная фабрика обеспечена заказами до конца 2017 года.

«На сегодняшний день заключен договор с российским контрагентом на пошив детских комбинезонов Свердловской швейной фабрикой. Предприятие обеспечено заказами. С мая месяца оно отработало, и дальше мы продолжаем работать с этим заказчиком для того, чтобы он постоянно обеспечивал работой наши швейные предприятия», — сообщил чиновник.

В Минпромторге уточнили, что договор свердловской фабрики с российским контрагентом позволил обеспечить работой 58 человек.

Кроме того, швейные предприятия ЛНР уже изготовили почти 2 500 комплектов школьной формы для первоклассников.

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«На сегодняшний день заказ выполнен на 26%. Уже пошито почти 2,5 тысячи костюмов как для мальчиков, так и для девочек из необходимых 10 тысяч. В этой работе задействовано пять швейных предприятий республики. Завершить пошив школьной формы для первоклассников планируется до 10 августа», — сказал Горбатенков.

И. о. министра также сообщил, что проблемы с электроснабжением, возникшие в пяти городах ЛНР из-за ремонтных работ на высоковольтной воздушной линии «Победа-Михайловка», не повлияли на работу швейных предприятий.

«Было аварийное отключение, очень важное, очень нужное. Эта работа была запланирована и делалась в крайне сжатые сроки. Падение напряжения сказалось на работе Кировской швейной фабрики и «Брянковчанки». Но министерство топлива и энергетики откликнулось на нашу просьбу, и напряжение было увеличено за счет питания других потребителей. Предприятия сейчас работают и полностью выполняют свои обязательства. Школьная форма для первоклассников будет пошита в срок», — рассказал он.

Также Игорь Горбатенков проинформировал, что объем реализованной промышленной продукции предприятий перерабатывающей отрасли Луганской Народной Республики за пять месяцев 2017 года составил около 5,6 млрд руб., что почти на 10% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Он рассказал, что на сегодняшний день перерабатывающую отрасль республики представляют 506 предприятий, из которых работают 286.

«Объем реализованной промышленной продукции перерабатывающей отрасли с начала текущего года составил 5 586 340 000 российских рублей, что почти на 10%, точнее на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года», — подчеркнул и. о. министра.

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Предприятия перерабатывающей отрасли республики за пять месяцев 2017 года уплатили в бюджет ЛНР на 27% налогов больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«С увеличением объемов реализации промышленной продукции перерабатывающими предприятиями увеличилась и уплата налогов в бюджет Республики. Так, с начала текущего года уплата всех видов налогов составила 585,1 миллиона рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 года», — рассказал он.

Глава Минпромторга добавил, что в структуре перерабатывающей промышленности наибольший удельный вес занимают отрасль производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, занимающая 57%, машиностроения — 17,5%, отрасль металлургического производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 12,5%.

«Сегодня на предприятиях перерабатывающей отрасли республики работают 17 374 человека. Средняя заработная плата по данной отрасли составляет 7 138 рублей. Министерство промышленности и торговли на постоянной основе проводит работу, направленную на достижение положительных тенденций: расширение производства продукции, создание новых рабочих мест и привлечение потенциальных заказчиков и инвесторов», — отметил он.

Также и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Игорь Горбатенков сообщил, что Свердловский машиностроительный завод получил заказ из России на ремонт около 100 секций горной крепи.

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Стахановский завод ферросплавов готовит к запуску две печи — по производству ферросилиция и ферросиликомарганца.

«Хочу отметить положительный момент в развитии перерабатывающий отрасли, одним из которых является продолжение работ по восстановлению Стахановского завода ферросплавов, на котором также введена временная администрация. По плану, который подписан главой ЛНР Игорем Плотницким, этот завод свои темпы сохраняет, а планы такие, что запуск начинается с печи № 4, которая будет выпускать ферросилиций. Параллельно мы ведем работу по запуску печи № 7 по выпуску ферросиликомарганца и дополнительно ведем ремонтные работы по другим печам», — сказал руководитель профильного ведомства.

Около 50% импортируемой в ЛНР продукцию составляет продовольствие. Чиновник отметил, что экспортно-импортные поставки предприятиями ЛНР за полгода значительно увеличились.

«С одной стороны, увеличение завозимого импортного товара, материалов и продукции — тенденция сама по себе не очень положительная. Но, дело в том, что практически 50% в структуре импорта составляют продукты пищевой промышленности. А это мясная продукция, сахар, овощи и фрукты — как раз те продукты, которые мы не производим. Становится очевидным, что завоз мясной продукции в ЛНР имеет традиционный характер, так как прежде всего Луганская Народная Республика является индустриальной, и нехватка мяса крупного рогатого скота для народного потребления и переработки всегда перекрывалась за счет импорта, на сегодняшний день — из Белоруссии и Российской Федерации. Кроме того, пищевая промышленность — отрасль с высокой оборачиваемостью средств, поэтому и вложения в ее поддержание и развитие всегда были значительны. Уже с начала текущего года экспортировано продукции предприятиями перерабатывающей промышленности на 1 761 200 000 рублей, импортировано — на 2 450 400 000», — резюмировал Горбатенков.