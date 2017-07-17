Угольная отрасль ЛНР увеличила объем добычи угля

Луганск, , 19:04 — REGNUM Перешедшие под внешнее управление совместные предприятия (СП) «Ровенькиантрацит», «Краснодонуголь», «Свердловантрацит» с мая 2017 года более чем в два раза увеличили объем добычи угля и на 20% — объем реализации продукции. Об этом сообщил сегодня, 17 июля, начальник отдела производства Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Виктор Ткаченко.

«Совместными усилиями внешних администраций, министерств и ведомств ЛНР были установлены новые экономические связи, что позволило в сжатые сроки увеличить более чем в два раза объем добычи на (перешедших под внешнее управление) предприятиях, если сравнивать с маем 2017 года, повысить объем реализации продукции на 20% за отчетный период», — отметил Ткаченко.

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«Эти действия позволили сохранить рабочие места практически в полном объеме предприятий «Краснодонугля», «Ровенькиантрацита», «Свердловантрацита», что позволит в свою очередь обеспечить рабочими местами молодых специалистов и в дальнейшем работать им для создания стабильной экономической обстановки в Республике», — сказал он.

Закон о налоговых нерезидентах предусматривает введение государственного управления через назначение временной администрации в отношении работающих в республике бизнес-структур-нерезидентов, которые до 1 марта 2017 года не заключили договор с налоговыми агентами ЛНР, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей. В числе предприятий, на которых было введено внешнее управление, «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

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