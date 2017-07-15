Первоклассников ЛНР оденут безвозмездно

Луганск, , 19:12 — REGNUM В рабочей группе по проектированию школьной формы, которая была собрана еще зимой текущего года, приняло участие огромное количество министерство и ведомств — это и Государственный комитет налогов и сборов, и Государственный таможенный комитет, и Министерство финансов, и многие другие, были также подключены местные органы власти. То есть, проделан большой коллективный труд. Но главные роли достались, безусловно, Министерству промышленности и торговли, а также Министерству образования и науки. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил представитель минпромторга ЛНР.

Исполняющий обязанности руководителя Министерству промышленности и торговли Луганской Народной Республики Игорь Горбатенков считает, что все, что касается технической стороны вопроса, легло именно на плечи специалистов Минпромторга ЛНР.Читайте также: Дети в коррекционных школах ЛНР стали развиваться быстрее

«По поручению главы ЛНР мы проработали вопрос по пошиву школьной формы для мальчиков и девочек, которые будут поступать в учебном году 2017−2018. Такая инициатива была рассмотрена на рабочей группе. После совещаний были определены возможности наших швейных предприятий, и они приступили к работе», — сообщил Игорь Горбатенков.

По итогам заседаний было установлено, что пошивом формы в республике будут заниматься 4 швейных предприятия — ООО «Луглегпром», ООО «Алчевскспецодежда», ЧАО «Брянковчанка», ПАО «Кировская швейная фабрика «КИФАДО», а также Селезневская исправительная колония Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел ЛНР.

Игорь Горбатенков проинформировал, что работа по пошиву формы идет согласно графику, всего планируется пошить около 10 тыс. единиц школьной формы. Что касается распределения, то приблизительно 4750 костюмов будет отшито для девочек и 4940 — для мальчиков.

«Скажу, что школьная форма, и глава ЛНР это неоднократно подчеркивал, для первоклассников будет полностью бесплатной. Но, мы, конечно, просчитали ее ориентировочную среднюю цену — до 1,5 тыс. рублей. Чем меньше размер, тем меньше цена», — рассказал и. о. министра.Читайте также: В ЛНР полностью обеспечат детей школьной формой собственного производства

Форма для мальчика варьируются по стоимости от 1374 рублей (26 размер, рост 122 см) до 1905,25 рублей (48 размер, рост 164 см), для девочек — от 1065 рублей (26 размер, рост 122 см) до 1446 рублей (44 размер, 164 см). Указаны минимальные и максимальные показатели. Но, как уже и говорилось, первоклассники получат форму в подарок.