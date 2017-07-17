Банкрот «Татфондбанк» готовит 12 банкротных исков

Казань, , 13:03 — REGNUM

ПАО «Татфондбанк» планирует обанкротить ещё 12 своих бывших клиентов. О намерении конкурсного управляющего подать иски в Арбитражный суд Татарии стало известно 17 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на единый федеральный реестр юридически значимых сведений.

Информацию по всем намерениям в реестр разместил нотариус Александр Савельев. 11 компаний имеют «прописку» в Татарии, а один будущий ответчик из Башкирии — ООО «Техно-регион» из Стерлитамака. В списке также ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера», ООО «Грин девелопмент» и ООО «Строительная компания «Альбатрос».

Особо в этом списке выделяются две компании — ООО «Ипотека Траст» и ООО «Лэнд Истэйт». Обе компании через своих учредителей имеют связи с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным.

По информации из открытых источников, ООО «Ипотека Траст», находящаяся в стадии ликвидации, совместно с ООО «Татинк-Финанс» является учредителем малоэтажного девелопера ООО «ГК «Триумф». Напомним, ранее банк-банкрот заявил о своём намерении обанкротить ООО «Татинк-Финанс».

Как сообщало ИА REGNUM, совладельцем ООО «Татинк-финанс» является Линар Нугманов. По данным Центробанка РФ, Нугманов также имеет интересы в ПАО НКБ «Радиотехбанк», в котором ПАО «Татфондбанк» владеет 29,85%.

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В список потенциальных ответчиков по банкротному иску попало и ООО «Лэнд Истэйт». Согласно ЕГРЮЛ, данная компания является соучредителем ООО «Ягодинская слобода». А второй учредитель — ООО «Трэверз компани», согласно данным Банка России, через цепочку компаний связан с «Тимер Банком», находящимся под временным управлением с целью недопущения банкротства.

В свою очередь ООО «Ягодинская слобода» — учредитель ООО «ТДК-Актив». Последняя также находится в стадии ликвидации и по учредителю связана с другим банком-банкротом — ООО «Татагропромбанк» и ООО «Новая нефтехимия». ООО «Новая нефтехимия» (Казань) являлась крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей в 17,36%.

По версии следствия, председатель правления ПАО «Татфондбанк», депутат Госсовета РТ 53-летний Роберт Мусин с группой сотрудников, зная о неплатёжеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами на сумму свыше 1 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» пройдёт в Казани 17 июля. ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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