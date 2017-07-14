Кредиты на 2,6 млрд, ликвидация и попытка банкротства: дело «Татфондбанка»

Казань, , 05:27 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии 31 июля рассмотрит иск обанкроченного «Татфондбанка» о признании ликвидируемого должника ООО «Активные технологии» банкротом. Сумма задолженности компании перед банком превышает 2,6 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM ссылкой на материалы суда.

Иск был подан 29 июня 2017 года. Дело к производству принято и судом дано указание заявителю до заседания предоставить доказательства выдачи денежных средств по кредитам.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Активные технологии» создано 8 февраля 2007 года в Казани и её адрес совпадает с головным офисом «Татфондбанка». С 9 марта 2017 года по решению собственника компания находится в стадии ликвидации. ООО занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Ликвидатором и единственным владельцем компании является Линар Нугманов. Он же является совладельцем ООО «Татинк-финанс». По данным Центробанка РФ, Нугманов также имеет интересы в ПАО НКБ «Радиотехбанк», в котором ПАО «Татфондбанк» владеет 29,85%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» было лишено лицензии 3 марта, а признано банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. На 17 июля назначено первое собрание кредиторов банка.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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