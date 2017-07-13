В отношении экс-главы «Татфондбанка» возбуждено ещё одно уголовное дело

Казань, , 01:22 — REGNUM В отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина возбуждено ещё одно уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Об этом сообщил глава следственной группы, следователь управления СК России по Татарии Игорь Мухин, передаёт газета «Известия».

«В отношении Мусина в настоящий момент возбуждено уголовное дело — восьмое — по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК и частью 4 статьи 174.1 УК по факту легализации денежных средств», — сказал Мухин.

По его словам, в общей сложности шесть уголовных дел, возбужденных по статье о мошенничестве, и ещё два дела по статье о злоупотреблении полномочиями в отношении Роберта Мусина и неустановленных лиц решено объединить в одно уголовное производство.

Как передавало ИА REGNUM, Роберт Мусин был задержан 3 марта 2017 года. Тогда же ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии, а в апреле организация была признана банкротом.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

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