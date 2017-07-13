Битва за урожай: В Костромской области мобилизуют студентов и школьников

Кострома, , 15:25 — REGNUM Руководство Костромской области готовится к последствиям плохой погоды. По информации пресс-службы Администрации области, по предварительным результатам обследования посевов «вероятность гибели культур, из-за нестабильных погодных условий, прогнозируется в 10 районах области».

Чтобы провести все работы в полном объеме и в срок местные чиновники определяют «потребность хозяйств в дополнительной технике и кадровых ресурсах».

Нехватку рук планируется компенсировать с помощью привлечения студентов и школьников. Окончательно вопрос не решен — по словам чиновников «прорабатывается вопрос участия студентов трудовых отрядов в сезонно-полевых работах». При этом Департамент образования уже готовит «списки учащихся и студентов образовательных учреждений, имеющих возможность помочь в уборке урожая».

Департамент лесного хозяйства решает «вопрос привлечения техники от лесозаготовителей к уборочным работам».

Также, в качестве мер по поддержке фермеров, увеличен размер компенсация затрат на приобретение машин и оборудования до 40% от стоимости. На стадии согласования находится проект по возмещению за счет бюджета части затрат фермеров на уплату процентов по краткосрочным кредитам.

Обсуждается идея субсидировать закупки фуражного зерна, семян сельскохозяйственных растений, в том числе трав для обеспечения зимовки животных и проведения весенне-полевых работ в 2018 году.

Напомним, 3 июля 2017 года стало известно, что «из-за неблагоприятных погодных условий убрано в 13 раз меньше сельхозплощадей, силосной массы заготовлено в 7 раз меньше, чем в прошлом году». Губернатор Костромской области Сергей Сиинков потребовал принять «необходимые меры, вводить ЧС. Думать, как из этой ситуации выходить. Год действительно очень тяжелый».

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Схожие проблемы наблюдаются в соседней Ярославской области. Там сорван план по заготовке кормов, по ряду сельхозпредприятий прогнозируется снижение урожайности по зерновым и кормовым культурам до 50%.

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В двух районах Курской области из-за гибели урожая введен режим ЧС. Аналогичные проблемы испытывают 13 районов Башкирии.

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