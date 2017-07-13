Курские аграрии потеряли урожай на 227 млн рублей: введен режим ЧС

Курск, , 12:42 — REGNUM В Курской области на территории Беловского и Дмитриевского районов введен режим «Чрезвычайная ситуация». Как сообщили в пресс-службе областной администрации, из-за ливней, гроз и шквалистого ветра в регионе погибает урожай.

Распоряжение о введении особого режима подписал губернатор Александр Михайлов. В режиме ЧС будут работать органы управления, силы и средства функциональной подсистемы защиты растений, а также организации, входящих в сферу деятельности Минсельхоза и Беловского и Дмитриевского районных звеньев ТП РСЧС Курской области.

Режим «Чрезвычайная ситуация» будет действовать с 11 по 21 июля. Главы Беловского и Дмитриевского районов к окончанию этого периода должны максимально смягчить последствия ЧС, вызванной неблагоприятными метеорологическими явлениями.

Также районы вместе с региональным комитетом агропромышленного комплекса подготовят документы, которые в течение месяца направят в Минсельхоз, чтобы оценить ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей.

По данным администрации, 1 и 2 июля в Беловском и Дмитриевском районах из-за непогоды сильно пострадали посевы сельскохозяйственных культур и многолетние насаждения. Площадь гибели сельскохозяйственных культур составила более семи тысяч гектаров. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона, составил более 227 млн рублей.

Между тем курские спасатели готовятся к новым атакам стихии: в регионе действует круглосуточный телефон «горячей линии», на который можно обращаться в случае ухудшения метеообстановки и возникновения происшествий, вызванных природными явлениями.

Ранее сотрудники пожарного надзора начали подготовку к сезонной операции «Урожай — 2017», которая тоже призвана уберечь потери урожая на полях Курской области, однако направлена она на профилактику пожаров. Для этого число сельхозпредприятий на территории региона уточнят, а затем в каждом районе проведут заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, на которые пригласят представителей этих компаний. Во время уборочной кампании сотрудники пожарного надзора будут проводить инспекторские проверки на объектах сельскохозяйственного производства, связанных с уборочными работами. Особенно тщательно собираются проверять и охранять хлебные массивы, места хранения и обработки зерна.

Всем предприятиям рекомендовали на время уборочной кампании организовать дежурство техники, приспособленной для тушения возгораний, или добровольных пожарных команд. По данным спасателей, в 2016 году в Курской области было зарегистрировано 10 пожаров на сельхозпредприятиях, в результате которых огнем было полностью уничтожено пять единиц сельскохозяйственной техники. Однако, учитывая метеорологические прогнозы, в 2017 году у аграриев возникли новые проблемы — не огонь, а ливни и ураганы.